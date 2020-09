AVON aniversează 135 de ani și celebrează reinventarea cu o nouă identitate de brand: Watch Me Now

La împlinirea a 135 de ani la nivel mondial, AVON își transformă identitatea de brand și sparge prejudecățile cu o nouă campanie, ce reflectă misiunea companiei de a schimba viețile femeilor în mai bine.

comunicat de presa

Cu o experiență îndelungată în industria frumuseții, care a cultivat încrederea a milioane de femei, noua identitate AVON surprinde evoluția unui brand inovator, îndrăzneț și care nu discriminează niciun tip de frumusețe, cu o voce mai activistă și mai curajoasă, dar cu aceleași valori puternice.

,,WATCH ME NOW marchează începutul unui nou capitol pentru Avon. Păstrăm ceea ce am învățat în ultimii 135 de ani despre puterea comunității și despre vânzările directe și aplicăm acest lucru în contextul actual, folosind noi instrumente digitale care vin în ajutorul reprezentanților noștri.

Continuăm să inovăm și să evoluăm prin investiții în cercetare, dezvoltare de produse, dar și în oameni, pentru a ne asigura că frumusețea este democratică și accesibilă tuturor. Și vom continua să stimulăm schimbările și sa creăm un impact pozitiv asupra cauzelor care afectează femeile la nivel global. Diferența este că o facem într-un mod mai relevant, îndrăzneț și încrezător”, spune Andreea Moldovan, General Manager AVON Europa de Sud-Est.

Watch me now – Privește-mă cum te surprind – spune AVON în noua campanie alături de Simona Halep, ambasadoarea brandului și a parfumului Her Story.

Prin acest manifesto, AVON își propune să sprijine curajul de a-ți urma propriul drum, de a-ți împinge limitele si a le depăși, păstrând încrederea că niciun vis nu este prea mare pentru a-l atinge.

Simona Halep este protagonista manifesto-ului datorită poveștii ei inspiraționale – care ne arată ce înseamnă să reușești depășind așteptările unei lumi întregi, prin ambiție, perseverență, dedicare 100% și curaj fără limite.

În videoclipul Watch me now, Simona vorbește despre încrederea de sine, despre puterea dobândită prin forțe proprii și crearea propriului destin, chiar și atunci când ți se spune că nu vei fi niciodată o campioană, dar și despre importanța de a te reinventa constant către cea mai bună versiune a ta.

Alături de Simona, manifesto-ul promovează și alte modele de curaj și asumare a propriului drum în viață, precum cea a unei mame care a avut puterea să spună ,,nu” abuzului într-o relație, a unei femei care refuză să renunțe la spiritul tânăr din cauza unor prejudecăți sociale din jurul vârstei, precum și povestea unui bărbat care alege să poarte machiaj, fiindcă aceasta este opțiunea lui.

Poveștile oamenilor care au curajul să își scrie propria poveste sunt promovate în Broșura AVON începând cu luna septembrie 2020.

Despre AVON

AVON este prezent de 23 de ani pe piața din România, timp în care și-a menținut o poziție de top în preferințele consumatorilor, reușind în același timp să pună bazele uneia dintre cele mai mari comunități de femei. Compania este preocupată nu numai să aducă frumusețe și independenţă femeilor, dar și să le îmbunătățească viața, promovând respectul pe care societatea îl datorează rolului lor în dezvoltarea socială și militând continuu pentru sănătatea și standardul lor de viață.