Rezoluțiile tale de beauty pentru noul an

La fiecare început de an ne setăm rezoluții noi și parca reîncepem de la zero totul. Adaugăm o mulțime de rezoluții pe lista noastră: să fim mai buni, să facem mai mult sport, să încercam să arătam mai bine, să renunțam la zahar și poate să citim mai mult. Dar haide să vedem care ar fi câteva aspecte și noutăți în zona de îngrijire și beauty pe care ar fi bine să le ai în vedere și cu care să începi noul an în forță și care să te ajute să fi mai seducătoare.

Descoperă microcurenții și efectul acestora pentru un ten tonifiat FOREO lansează revoluționarul BEAR ducând fitness-ul facial la un nivel cu totul nou. Acest dispozitiv strânge și tonifiaza pielea fetei pentru un ten tânăr și conturat. BEAR deține un total de cinci rutine disponibile. Microcurenții stimulanți tonifică pielea, în timp ce pulsațiile T-Sonic marca FOREO relaxează punctele de tensiune ale mușchilor faciali, netezind aspectul liniilor fine și al ridurilor. BEAR are intensități mai puternice de microcurenți, potrivite pentru întreaga față și pentru modelarea în V, în timp ce BEAR Mini urmărește zone precum zona de sub ochi, sprâncenele și linii de expresie. Tratamentele faciale cu microcurent personalizabile și sistemul patentat Anti-Shock, fac dispozitivul FOREO BEAR să fie cel mai eficient și cel mai sigur din lume. Disponibil în magazinele Douglas și pe www.foreo.com Ai grijă ca părul tău să beneficieze de hrănire optimă în sezonul rece În această perioadă folosește pentru îngrijirea părului tău o gamă de produse special construită pentru a oferi hidratare părului de la rădăcină până la vârfuri. Gama True Soft de la Maria Nila are la baza ulei de argan care hrănește și revitalizează părul uscat și fragil. Gama conține șampon, balsam pentru păr dar și o mască hrănitoare și ulei de argan potrivite pentru un tratament intensiv de hidratare în acest sezon rece. Produsele Maria Nila sunt 100% vegane, sunt netestate pe animale, nu conțin sulf sau parabeni și sunt produse în Suedia, garantând cea mai înalta calitate atât a ingredientelor cât și a ambalajelor. Toate produsele conțin Colour Guard Complex care protejează și păstrează culoarea părului. Produsele Maria Nila sunt disponibile în exclusivitate în magazinele Xpert Beauty și pe www.xpertbeauty.ro Alege un parfum nou care să iți răsfețe simțurile în acest nou an Floral Addiction și seducție specifică Victoria's Secret. Câteva picături din parfumul preferat iți schimbă starea de spirit și cu siguranță vei fi mai pregătită să începi noul an cu un aer proaspăt. Bombshell Passion Eau De Parfum de la Victoria's Secret nu te poate lasă indiferentă. Descoperă o explozie floral-gurmandă creată pentru a însoți cele mai senzuale momente din noul an în acorduri de bujor, cassis efervescent și trandafir. Îl găsești exclusiv în magazinul Victoria's Secret din Băneasa Shopping City alături de alte produse de beauty. Scoate în evidență buzele cu cele mai frumoase nuanțe de roșu. Ești gata pentru roșu? Pregătește-te de o apariție WOW cu una din cele patru nuanțe de roșu ale rujului lichid, care iți vor flata tonul unic al pielii. Descoperă Light Up Silky Matte Lip Color din colecția Artistry Studio Shanghai Edition. Textura proaspătă și lichidă alunecă pe buze ca un luciu și oferă o acoperire intensă care se usucă într-un finisaj modern, mat. De lungă durată și rezistente la transfer, acestea sunt disponibile în patru nuanțe: Cherry Red, Rose Red, Berry Red, Spice Red. Produsele Artistry Studio™ sunt vândute exclusiv prin rețeaua de distribuitori Amway. Vă invităm să vizitați www.amway.ro pentru mai multe informații sau pentru a contacta un distribuitor.