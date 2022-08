Andreea Anca Nare, Niche Parfumerie: Iubește să faci greșeli, să îți asumi riscuri calculate și să le vezi ca pe lecții

Interviu-inspirație pentru femeile antreprenor cu Andreea Anca Nare, co-fondator Niche Parfumerie

Într-o exprimare poetică, universul parfumurilor este o lume plină de ispite olfactive. În termeni mai telurici, un business profitabil în acest domeniu necesită talent, dăruire și multă putere de muncă. Implică, de asemenea, și creativitate, dar și o relație caldă cu clientul, astfel încât parfumul ales de acesta, după preferințe personale și cu ajutorul unui specialist, să se transforme într-o semnătură. Despre provocările, eșecurile și reușitele unui business din zona de frumusețe am stat de vorbă cu Andreea Anca Nare, co-fondator Niche Parfumerie.

1. Dacă ar fi să te definești într-o singură frază, întâi ca femeie, apoi ca femeie de afaceri, care ar fi această frază?

Am întelepciunea să fiu recunoscătoare pentru ceea ce am, în timp ce încă sunt suficient de dornică pentru a crește.

2. Cum arată parcursul tău profesional până în acest moment?

Ca multe persoane din generația mea am început în a continua meseria familiei, cea de inginer constructor. Tatăl meu a avut o firmă de construcții, iar eu și fratele meu am urmat studiile în cadrul Facultății de Construcții din Timișoara pe care am finalizat-o în 2009. Nu am apucat să profesez ca inginer constructor și viața a luat o întorsătură frumoasă cunoscându-l pe soțul meu în anul 5 de studii și practic mi-am început cariera la Niche Parfumerie.

Eram o companie mică și la început a trebuit să le facem pe toate. Să stăm în magazin, să vindem produse, să facem recepții, să pregătim eșantioane și comenzile online. Acum uitându-mă înapoi s-a dovedit a fi un avantaj competitiv și lucrurile nu se puteau întâmpla mai bine, pentru că cunoaștem tot procesul de operațiuni, obiecțiunile cliențiilor cat și dorințele lor.

În prezent focusul meu este pe managementul punctelor de lucru împreună cu implementarea și supravegherea sistemelor, dar majoritatea timpului mi-l petrec la magazine și sunt pregătită să suplimentez unde este nevoie.

3. Cum s-a născut Niche Parfumerie? Cum au arătat începuturile acestui business?

Începuturile arătau foarte diferit de cum este astăzi. Niche Parfumerie s-a născut la Timișoara acum 10 ani într-un spațiu mic, fără vitrină, pe o stradă secundară din centrul Timișoarei. Îmi amintesc și acum cum aranjam rafturile aproape goale, cu puține produse, dar având încrederea că acest business va avea succes.

Începuturile ne-au ajutat să înțelegem că fiecare client este important, să controlăm cheltuielile și să ne împărțim responsabilitățile.

4. Care crezi că este cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o în lumea afacerilor și care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o din această greșeală?

Cea mai mare greșeală a fost să nu mă bucur de eșecuri. În lumea afacerilor te lovești în permanență de impedimente și de situații nefavorabile, să îmi schimb percepția referitoare la eșec a fost cea mai bună schimbare pe care am putut să o fac și orice situație neprevăzută a devenit o nouă oportunitate.

5. Dacă ar fi să dai un singur sfat femeilor care vor să intre în lumea afacerilor, care ar fi acesta?

Începe astăzi procesul de a înțelege că, într-adevăr, nimic nu este interzis pentru tine. Puteți învăța orice abilitate. Să nu vă fie teamă să faceți greșeli și priviți-le ca pe o oportunitate de a învăța. Iubește să faci greșeli, să îți asumi riscuri calculate și să le vezi că fiind un pilon pentru învățare.

6. Care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă o business woman ca să aibă succes? Ce trebuie să facă diferit față de un bărbat?

Lucrurile la care nu suntem buni tind să aibă o mai lungă durată de execuție și atunci acest fapt duce la scăderea productivității. Cea mai importantă calitate pe care ar trebui să o aibă sau să o dezvolte o femeie pentru a avea success este să își cunoască bine calitățile și defectele. Să se specializeze în departamentul unde aduce o valoare ridicată și să delegheze task-urile neproductive sau cele ce reprezintă un nivel financiar inferior.

Fiecare are avantajele lui. O părere generală este că femeile sunt mai puțin încrezătoare și mai slabi negociatori decât bărbații.

Dacă construim pe această părere și îți îmbunătățești skill-ul de negociator, păstrând în același timp doza de feminitate, consider că această calitate ar reprezenta un avantaj competitiv în fața multora.

7. Ce îți spui în oglindă atunci când simți că nu mai poți?

Va fi o poveste extraordinară.

8. Care sunt sursele tale de inspirație, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal?

Mă simt norocoasă că mă aflu printre persoanele care sunt inspirate de succesul altora. Am multiple persoane în care îmi găsesc inspirație, mă inspiră independența și calitățile pe care vreau să le acumulez sau să le îmbunătățesc. Mă inspiră povestea Patriciei de Nicolai, chiar dacă situația a fost împotriva ei, a devenit prima femeie câștigătoare a Premiului Internațional pentru Tinerii Parfumieri (Societatea Franceză a Parfumierilor) pentru parfumul Number One Intense și brandul Nicolai este astăzi singurul brand rămas independent din primul val de parfumerie artistică.

Pe plan personal mă inspiră mama mea. Circumstanțele au făcut-o puternică, și-a învins temerile și, indiferent de situație, a avut energia de a ne motiva și de a ne susține pe mine și pe fratele meu. Vreau să fac la fel, să văd binele în tot, să motivez și să susțin persoanele din jurul meu.

9. Niche Parfumerie este un univers foarte bogat în care te poți pierde ușor. Cum ai sfătui o femeie să aleagă parfumul potrivit pentru ea?

Cel mai ușor mod este să se gândească cum vrea să se simtă și cum vrea să fie percepută. Recomandarea este să tratăm un parfum ca un accesoriu, iar rolul lui este să ne scoată în evidență într-un mod cât mai plăcut.

Fie că îți elevează o ținută, echilibrează vremea de afară, îți amplifică personalitatea sau pur și simplu îți conferă o stare de bine, parfumul are strânsă legătură cu memoria și individualitatea, acesta din urma fiind cel mai important aspect atunci când vine vorba de parfumerie.

Mirosurile declanșează amintiri emoționale puternice, în mare parte, deoarece regiunile creierului care procesează mirosurile, amintirile și emoțiile sunt strâns legate și gusturile noastre sunt cultivate de experiențe private, acumulate în copilărie iar aceste emoții olfactive ne punctează viața.

Cei care sunt din București sau Timișoara și pot ajunge la magazinele noastre au parte de o consiliere olfactivă pentru a identifica ce li se potrivește cel mai bine și online pe nicheparfumerie.ro am integrat în premieră un set de eșantioane personalizat, ce include cinci eșantioane și o consultanță online, telefonic sau video, în funcție de preferința clienților.

10. Toată lumea caută “un parfum bun”. Cum ai defini tu, cu ochi și nas de expert, un parfum bun? Care sunt criteriile de care trebuie să ținem cont?

Din perspectivă personală “un parfum bun” este extrem de individual, are legătură cu memoria și cu amintirile asociate mirosului. Din perspectivă tehnică “un parfum bun” este un miros unitar cu tranziții armonioase, în context cu brandul.

Ar trebui să ținem cont de segmentul de piață pentru a identifica valoarea într-o industrie standardizată și să înțelegem faptul că creativitatea este cel mai important aspect.

11. Care sunt planurile de viitor pentru Niche Parfumerie?

Avem în plan să deschidem un magazin european. În România am introdus în premieră online un serviciu de eșantioane ce include eșantioane individuale și seturi de eșantioane. Acest lucru a făcut foarte ușoară testarea și explorarea brandurilor de nișă la distanță. Am fost surprinși să sesizăm că integrând aceste servicii pentru numeroase branduri independente precum Meo Fusciuni, Mendittorosa și Fragrance du Bois am primit comenzi din America și din multe alte țări europene fără ca magazinul să aibă o limbă secundară integrată.