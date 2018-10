Nu am înțeles niciodată de ce unii oameni aleg să trăiască în minciună chiar și după ce au cunoscut adevărul. Nu îi înțeleg de ce preferă să se îmbete cu apă rece decât să accepte adevărul, să dea timp vindecării și apoi să treacă mai departe. Poate că am evitat și eu în mai multe cazuri să accept adevărul, dar la final am înțeles că a fost mai bine așa. A durut, dar am suportat și viața și-a urmat cursul firesc. Mai pe scurt, există viață și după un adevăr inconfortabil.

Ce este adevărul și ce ar trebui să știm despre el? Aflăm din citatele de mai jos:

Citate despre adevăr

1. "Adevărul iese la iveală ca untdelemnul deasupra apei." [Proverb românesc]

2. "Adevărul este soarele minţilor luminate." [Vauvenargues]

3. "Prefer să deranjez cu adevărul decât să fac pe plac cu lingușiri." [Seneca]

4. "Uneori, oamenii nu vor să audă adevărul deoarece nu vor să le fie distruse iluziile." [Friedrich Nietzsche]

5. "Dragostea pentru adevăr își are recompensa în ceruri și nu pe pământ." [Friederich Nietzsche]

6. "Câteodată oamenii se împiedică de adevăr, dar de cele mai multe ori se ridică și merg mai departe." [Emil Cioran]

7. "Minciuna ajunge în jumătate de lume înainte ca adevărul să iasă la iveală." [Winston Churchill]

8. "Adevărul aşteaptă. Numai minciuna e grăbită." [Alexandru Vlahuță]

9. "Dacă spui adevărul nu mai este necesar să îți aduci aminte ce ai afirmat." [Mark Twain]

10. "Dacă adevărul nu este al vostru, atunci nu este adevăr. Pentru a fi adevăr trebuie să vă aparțină, să provină din experiența voastră; adevărul nu poate fi împrumutat." [Osho]

sursa foto: shutterstock/by viorel sima

11. "Adevărul este un fruct care nu trebuie cules decât atunci când este complet copt." [Voltaire]

12. "Într-o lume a amăgirii universale, a spune adevărul e un act de curaj." [George Orwell]

13. "Cine caută adevărul îşi asumă riscul de a-l găsi." [Isabel Allende]

14. "Omul este cel mai puțin el însuși atunci când vorbește în numele său. Dă-i o mască și îți va spune adevărul." [Oscar Wilde]

15. "Până acum, oamenii n-au găsit un alt drum spre adevăr decât greșeala." [Nicolae Iorga]

16. "Nu te vei găsi niciodată pe tine însuți până nu te confrunți cu adevărul." [Pearl Bailey]

17. "Ceea ce percepi, observațiile, sentimentele, interpretările tale, toate sunt adevărul tău. Adevărul tău este important. Cu toate acestea, el nu este Adevărul." [Linda Ellinor]

18. "Decât să minți bine, mai bine spui adevărul prost." [Tudor Mușatescu]

19. "Orice adevăr trece prin trei etape. Prima dată, e ridiculizat. A doua oară, negat vehement. A treia oară, e acceptat ca fiind de la sine evident." [Arthur Schopenhauer]

20. "Un om poate face două greşeli fundamentale pe drumul căutării adevărului: să nu meargă până la capăt şi să nu înceapă acest drum." [Buddha]