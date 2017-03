Esarfele supradimensionate - de nelipsit in tinutele de primavara!

Recunosc ca am devenit fana a esarfelor de putin timp. Le-am admirat intotdeauna pe fetele ale caror outfit-uri erau mult mai moderne pentru simplul fapt ca stiau cum sa isi impleteasca esarfa in jurul gatului. Mie parca nu imi iesea la fel de bine (ce prostie, de parca ar fi mare filosofie) si parca nici nu ma avantajau.

Pentru ca s-a dovedit a fi totul doar in capul meu, m-am apucat sa scot de la naftalina esarfele primite cadou, toate supradimensionate, si le-am introdus in tinutele mele de zi cu zi. Mi-au fost de mare folos!

Pentru primavara asta am de gand sa imi maresc colectia cu esarfe in culori pastelate si din materiale fine. Vremea rece se tine tare, asa ca o sa fie numai bine sa am mereu cu mine o esarfa care sa imi protejeze gatul. Chiar daca este de dimensiuni ceva mai mari, intr-o geanta de umar o sa intre fara probleme.

Esarfa galben-albastru: 18,50 lei; Esarfa vascoza: 39 lei; Esarfa Pepe Jeans: 89 lei

La o scurta cautare pe magazinele online vei gasi zeci, chiar sute, de modele de esarfe atat pentru doamnele si domnisoarele elegante, cat si pentru femeile super active si sportive, adepte ale stilului casual-lejer.

Desi te gandesti ca este primavara si daca a dat putin soarele este timpul sa incui intr-un cufar cu lacat hainele groase, caciulile si fularele, o esarfa din tricot subtire ramane o alegere inspirata pentru primele ore ale diminetii.

Esarfa roz cu albastru: 59,99 lei; Esarfa cu franjuri: 76,99 lei; Esarfa colorata: 59,99 lei