5 modele deosebite de balerini

Primăvara este anotimpul fustelor, al rochilor, al bluzelor din mătase, dar și al balerinilor. Prin urmare, ți-am pregătit o selecție cu cinci dintre cele mai deosebite modele de balerini care îți vor oferi eleganță și confort.

Anul acesta mă simt pregătită să port din nou balerini. Au trecut mai bine de trei ani de când am înlocuit acest tip de încălțăminte cu teniși și sandale, dar nu pot spune că am avut un motiv întemeiat pentru care am făcut asta. Cred că nu mă mai identificam cu balerinii, pe care i-am văzut mereu ca pe niște încălțări super drăgălașe, ideale pentru domnișoare romantice și elegante.

Cum eu sunt fană împătimită a blugilor, am simțit că trebuie să mă opresc din a purta altceva în afară de teniși și adidași, deși balerinii, știm cu toate, se combină de minune cu blugii skinny, blugii cu croială boyfriend și mom fit. Da, problema era undeva în capul meu și îmi pare bine că am descoperit-o.

Balerini roșii cu vârf ascuțit

Ce m-a convins că trebuie să port din nou balerini? Imaginea de mai jos. Nu am fost niciodată fană a încălțămintei cu vârf ascuțit, dar acum știu că balerinii cu vârf ascuțit sunt o splendoare. Iar culoarea lor, de un roșu aprins, m-a cucerit instant. Îmi imaginez doar cât de bine o să arăt într-o pereche de blugi skinny, cu un tricou alb cu mesaj sexy și cu acești balerini în picioare. Sau cât de dulce și feminină o să par într-un outfit alcătuit dintr-o fustă midi în cloș, un top cu umerii goi și acești balerini roșii cu vârf ascuțit. Ah... abia aștept!

Balerini roz decupați

Nu aș fi putut să rămân indiferent nici în fața unei perechi de balerini roz prăfuit decupați și cu vârf ascuțit. Sunt pentru zilele alea în care vrei să faci o cucerire sau vrei să obții un contract, atunci când vrei să te simți specială și să te simți bine în pielea ta. Așa cum spuneam, balerinii sunt pentru fuste și rochii, pantaloni și blugi, te scot din impas în orice situație, așa că îi poți purta cu încredere la un eveniment special cum este cununia civilă sau botezul.

Balerini cu imprimeu animal print

Când vine vorba de imprimeu animal print, multe femei sunt sceptice, dar nu și când prezentăm o pereche de balerini cu imprimeu animal print. O fustă bodycon și o cămașă fac casă bună cu acest model de balerini, la fel și o rochie bodycon sau o rochie midi în cloș. Nu ai cum altfel să te tranformi decât într-o divă fashionistă, ca cele pe care le admiri pe rețelele de socializare și la evenimentele mondene. Bareta pe gleznă aduce un plus de eleganță, așa că ai putea săîți atașezi la gât o eșarfă din mătase tot cu imprimeu animal print.

Balerini cu fundiță

Fustă bleumarin în cloș, bluză în dungi cu un umăr gol, geantă poștaș de dimensiune mică, o beretă pe cap, balerinii bleumarin cu fundiță și ești pregătită pentru cea mai tare ședință foto la malul mării. Începe cu o plimbare prin care să te eliberezi de stres și de gânduri, bea cafeaua la o șuetă cu valurile mării și apoi dă drumul la treabă. Balerinii cu fundiță îți vor asigura tot confortul pentru ca la sfârșit de zi să nu te simți obosită sau să te doară picioarele.

Balerini galbeni decupați

Balerinii intră la categoria încălțăminte casual, dar asta nu înseamnă că ținutele tale vor fi mai puțin feminine, mai puțin elegante și lipsite de originalitate. Dimpotrivă! Cu o pereche de balerini galbeni decupați nu ai cum să dai greș. Picioarele tale se vor simți așa cum s-a simțit Dorothy din Vrăjitorul Oz în pantofiorii ei roșii. Balerinii din imagine sunt pregătiți să te însoțească în cele mai lungi plimbări și la cele mai romantice întâlniri. Tu ești pregătită să îi porți?

sursa foto front page: shutterstock/ by color photo