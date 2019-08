Dulcele stil clasic: rochii albe din dantelă pentru cununia civilă

Cauți o rochie pentru cununia civilă de vară? Pentru că am găsit niște ținute albe dantelate pentru un look romantic și feminin!

O cununie civilă este marcată printr-un eveniment mai sobru - trecerea la oficiul stării civile, unde se oficiază actul de uniune între tine și sufletul tău pereche. Pe lângă bunăstarea invitații cu care trebuie să faci poze sau pe lângă bucuria pe care o vei amâna în acea zi, la fel de important este să arăți minunat. Până la urmă, după asta va urma nunta și vei vrea să ai amintiri dragi. Pentru că este vară și pentru că ne place să mizăm pe clasic, ne-am gândit să îți prezentăm câteva rochii albe de dantelă pentru cununia civilă - extrem de diferite ca aspect îți va fi imposibil să nu găsești una care să îți placă!

Rochie albă din dantelă cu fundă

Această rochiță este una extrem de delicată și elegantă. Midi, din stofă și cu crestături accesorizate are în talie un cordon care se termină într-o fundă. Cu mâneci lungi dantelate, aceasta are un design aparte cu umerii căzuți și cu fustă petrecută ce conturează silueta în stil clepsidră, fiind mulată pe corp. Este, cu siguranță, o alegere faină pentru a fi îmbrăcată la o cununie civilă.

O poți vedea aici

Rochie din dantelă albă lejeră pe corp

Dacă nu îți plac rochiile strânse pe corp, am găsit o rochie din dantelă cu croială lejeră în A. În stil casual, aceasta este din bumbac și extrem de comodă fiind un model uni. Este mini, are decolteu în bărcuță și mânecile fluture. Pe interior are o căptușeală care este detașabilă.

O poți vedea aici

Rochie mini din dantelă cu mâneci evazate

Pentru cununia civilă am mai găsit o rochie superbă albă din dantelă. Este una mini, cu mânecile evazate oversize. Cu diverse inserții ornamentale, ne place pentru croiala cambrată, dar și pentru decolteul deosebit care scoate în evidență silueta. Avem încredere că dacă ai alege-o nu doar că te-ai simți grozav, dar ai și arăta minunat.

O poți vedea aici

Rochie de zi albă din dantelă cu decolteu petrecut

Cu print strălucitor, această rochie albă dantelată este superbă ca aspect și se impune drept o ținută făină! Are mânecile scurte și decolteul suprapus, design în cloș - va rămâne cu siguranță în memoria invitaților. Din macrame și cu inserții argintii, asigură un efect wow - elastică în talie, material texturat, cordon detașabil.

O poți vedea aici

Rochie în voaluri albe dantelate

De la Answear am dat peste o rochie dintr-o colecție superbă - modelul este în clos, confecționat din material din dantelă. Cu decolteu rotund, aceasta are inserții decorative și formă mini plus material din țesătură. Ne place mai ales pentru formele în voaluri și pentru cât de grozavă este ca design!

O poți vedea aici

Rochie cu inserții transparente

O altă rochie care ni se pare perfectă pentru a fi îmbrăcată de o viitoare mireasă la cununia civilă este cea de la StarShiners cu inserții transparente, având textură din dantelă. Este una în stil casual și are mâneci trei sferturi. În partea de jos și la mâneci are elemente ornamentale care asigură niște terminații interesante.

O poți vedea aici

Rochie din dantelă pe umeri

Ceva mai îndrăzneață, această rochie albă din dantelă este mini, este pe umeri, este seducătoare. Dar cu siguranță că va atrage privirile în una dintre cele mai importante zile din viață amândurora. Are mâneci scurte, croială cambrată, decolteul drept și este super super!

O poți vedea aici

foto: By Dmitry_Tsvetkov, Shutterstock