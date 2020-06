ECCO ELEVATE iti vor insenina zilele si te vor face remarcata de fiecare data cand le porti

Noua colectie de sandale cu toc ECCO ELEVATE vor fi un accesoriu potrivit in aceasta vara atat pentru tinutele de zi cu zi la job, cat si pentru iesirile in oras.

Alege sa le porti cu o rochie sau un costum pentru o zi la birou, sau cu blugi denim si un tricou intr-un cadru mai relaxat. Vei descoperi o colectie cu linii simple, insa materiile prime de cea mai buna calitate, culorile vii si atentia la detalii te vor cuceri. Si sa nu mai vorbim de confort… de la casual la contemporan, distractiv si flirty, la sofisticat si elegant, cu tocurile ECCO te vei simti minunat zi si noapte.

Pe tocuri si in culori care atrag atentia:

Jucausa si eleganta, colectia ECCO ELEVATE iti va oferi posibilitati infinite de asortare cu garderoba ta de primavara si vara.

Vei descoperi culori la fel de diverse ca si dispozitiile tale. Gama diversa este atent conceputa pentru a se adapta stilului personal al femeii moderne.

Colectia ECCO ELEVATE este oferita intr-o gama variata de culori puternice de vara, dar si culori clasice, cum ar fi nude si negru.

Sandalele ECCO Elevate:

Realizate din piele intoarsa tabacita in propriile tabacarii utilizandu-se noua si inovatoarea tehnologie DriTan™ care permite utilizarea unei cantitati reduse de apa si diminuarea produselor chimice utilizate.

Culori vibrante, eleganta, versatilitate, noile sandale ECCO Elevate 75 Block te vor cuceri cu siguranta. Moderne, avand un toc block de 75mm imbracat in piele, vor adauga un plus de eleganta tinutelor tale.

Se fixeaza usor, cu ajutorul unei barete subtiri cu o catarama metalica stralucitoare pentru o potrivire perfecta.

Bratul acoperit cu piele adauga un plus de confort.

Talpa de tip Wedge ELEVATE ofera un plus de confort si amortizare.

Alege sa fii remarcata in aceasta vara!

Despre ECCO

ECCO este unul dintre cele mai importante brand-uri de pantofi din lume, care combina stilul si confortul. Succesul ECCO este construit in jurul produselor cu o piele de calitate superioara. Produsele ECCO sunt vandute in 99 de tari, la peste 2.250 de magazine ECCO si peste 14.000 de puncte de vanzare. ECCO a fost fondat in Danemarca in 1963 si are peste 21.300 de angajati in intreaga lume.