MODIVO pentru ocazii speciale

Rochie sau costum? Minimalism sau maximalism? Model excentric sau material monocrom? Atunci cand alegi o tinuta pentru ocazii speciale, exista dileme care fac din decizia ta o provocare.

Atunci cand cauti tinuta perfecta pentru marea ta iesire in oras, merita sa explorezi toate optiunile si sa verifici gama larga disponibila pe MODIVO. La o singura adresa vei gasi tot ce ai nevoie pentru a crea tinuta perfecta.

Less is more

Daca esti un fan al minimalismului, probabil ca esti in cautarea unor croieli si a unor tinute simple. Cu toate acestea, pentru astfel de stilizari, merita sa optezi pentru o culoare puternica, conform principiului Dopamine Dressing - un costum pastel Rage Age sau o rochie neon Simple nu numai ca te vor face sa iesi in evidenta din multime, dar iti vor garanta si energie. O croiala minimalista capata o dimensiune suplimentara daca o accentuezi cu culori indraznete. Daca iti place sa experimentezi, opteaza pentru color blocking, adica combina culori contrastante in aceeasi tinuta - totul este permis.

Buline si dungi

Daca iti atrag privirea tot felul de modele atunci cand esti in cautarea tinutei perfecte, vei gasi o multime de imprimeuri pe modivo.ro! Modelele geometrice pe rochii si tesaturile imbogatite cu motive florale nu numai ca arata grozav la nunti si la alte ocazii, dar, de asemenea, cu o potrivire corecta, acestea pot masca micile defecte ale siluetei si ii pot sublinia atuurile. Rochia Twinset, cu decolteu in V si model oriental, subtiaza silueta si o face sa para usoara, in timp ce motivul organic din rochia Dixie ofera lejeritate si subtilitate - perfecta pentru o petrecere in gradina cu sandale suple. Motivele geometrice au fost stapanite la perfectie de Marella, unde vei gasi creatii in dungi multicolore si imprimeuri hipnotizante.

Detaliile conteaza

Atunci cand alegi o rochie sau un costum, nu doar croiala este importanta, ci si detaliile, care pot schimba caracterul tinutei cu o simpla atingere. In ultimele sezoane, pe podiumurile celor mai mari designeri s-a manifestat o tendinta de a combina materiale si texturi pentru a da profunzime si structura unui look care altfel nu ar fi evident. Rochia stratificata Patrizia Pepe nu este doar o alegere pentru femeile curajoase - combinatia dintre o croiala clasica si un strat transparent suplimentar subtiaza silueta si ofera un plus de sex-appeal. Cand vine vorba de detalii, materialele lucioase sunt demne de remarcat. Combinatia dintre o croiala clasica si un material stralucitor, in cazul rochiei de cocktail Rinascimento, este alegerea perfecta pentru o iesire in oras. Sclipiciul poate aparea si ca accesoriu, ca in cazul rochiei Liu Jo cu lant decorativ. Fiecare detaliu conteaza, motiv pentru care vei gasi o multime de fundite, aplicatii si volane printre propunerile de creatii pentru ocazii speciale. Nu-ti fie teama sa experimentezi si sa te exprimi, chiar si la o petrecere in familie.

Pe MODIVO, pe langa tinutele unice, vei gasi, de asemenea, o gama larga de pantofi, genti si bijuterii pentru a-ti completa tinuta si a te asigura ca esti gata sa iesi in oras si sa-i impresionezi pe toti cu outfitul tau. Lasa-te inspirat de sugestiile noastre si gaseste-ti stilul pe modivo.ro.

Vizionare placuta