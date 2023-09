Levi’s și Crocs combină stilul casual, confortul și design-ul de calitate într-o nouă colecție capsulă

Piesele iconice sunt menite să devină simboluri atemporale. Din 1853 și până în prezent, Levi Strauss & Co. și-a menținut angajamentul de a crea denim de înaltă calitate și modele de blugi care au devenit sinonime cu generații întregi.

Anul acesta, Levi’s sărbătorește cea de-a 150-a aniversare a blugilor 501, una dintre cele mai emblematice piese vestimentare din lume. Ca parte din întreaga celebrare se regăsește și parteneriatul încheiat între Levi's și Crocs, brand de încălțăminte renumit pentru modelele lor distinctive și confortabile. Aceste două branduri îndrăgite s-au unit pentru a îmbina confortul casual și designul de calitate într-o colecție capsulă Levi’s x Crocs.

Primele două modele din colecție reprezintă un twist al modelului Crocs’ All-Terrain Clog. Fiecare pereche este acoperită de denim, care are drept detalii cusături Sashiko – o tehnică tradițională de broderie japoneză. Precum blugii Levi's, încălțămintea are emblematica etichetă roșie pe pantoful drept, împreună cu inserții de nasturi Levi's pe cureaua din zona călcâiului. În plus, un mic detaliu de finețe este reprezentat de un logo japonez ce poate fi găsit în aceeași zonă. Fiecare pereche vine, de asemenea, cu trei charm-uri premium Jibbitz din metal, personalizate pentru această colaborare. Aceste două modele de Crocs sunt disponibile în ​​culorile Navy și Bone.

Cel de-al treilea model din colecția capsulă Levi’s x Crocs este reprezentat de modelul Classic Clog. Acesta are un imprimeu tie-dye, inspirat din tehnica japoneză de vopsire Shibori. Printre caracteristicile speciale ale pantofului se numără tălpile exterioare roșii și logo-ul Two Horse-Pull ca detaliu. Din dorința de a încuraja exprimarea sinelui, această pereche de încălțăminte vine la pachet cu 8 charm-uri Jibbitz personalizate de Levi's, inspirație fiind arhivele grafice ale brandului.

„ Am fost încântați să lucrăm alături de echipa Crocs cu scopul de a crea o colecție capsulă senzațională”, a declarat Kenny Mitchell, director de marketing al brandului Levi's la Levi Strauss & Co. „Două branduri care sunt lideri de piață și încurajează auto-exprimarea, îndrăzneala și stilul personal, au decis să facă front comun. Item-urile care rezultă sunt create pentru pasionații de fashion din lumea întreagă.”

„ Împărtășim angajamentul elaborat de Levi’s atunci când vine vorba de inovare și exprimarea sinelui”, a declarat Heidi Cooley, Chief Marketing Officer la Crocs. „Această colaborare invită fanii de pretutindeni să pășească într-o nouă eră a creativității și confortului.”

Colecția capsulă Levi’s x Crocs a fost lansată pe 19 septembrie și este disponbilă pe levis.com și crocs.com. De asemenea, aceasta este disponibilă și în anumite magazine Levi’s și Crocs, de la data de 21 septembrie.

