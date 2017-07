Carl Gustav Jung a fost un psiholog cunoscut in intreaga lume pentru optimismul si energia lui molipsitoare. El spunea ca trebuie sa apreciem fiecare persoana deoarece aceasta are un rol unic in aceasta lume. Mai jos am adunat cele mai frumoase citate care sa ne ajute sa intelegem mai bine oamenii din jurul nostru si, de asemenea, sa ne ajute sa ne acceptam asa cum suntem - cu bune si cu rele.

1. Viziunile tale devin clare numai cand poti privi in propria ta inima. Cine priveste in exterior, viseaza; cine priveste in interior, se trezeste.

2. Oamenii ar face orice, indiferent cat de absurd ar fi, ca sa-si evite propriile suflete.

3. Cuvantul „fericire” si-ar pierde intelesul daca in opozitie nu ar exista tristetea.

4. Nu atingi iluminarea daca iti imaginezi jocuri de lumini, ci doar daca poti constientiza intunericul.

5. Sa gandesti este dificil. De aceea majoritatea oamenilor judeca.

6. Totul depinde de modul cum noi ne uitam la lucruri si nu cum sunt ele de fapt.

7. Sa cunosti partea intunecata din propria ta fiinta e metoda cea mai buna de a infrunta partea intunecata din altii.

8. Urmeaza-ti acea cale si acea dorinta despre care experienta iti spune ca este a ta.

9. Ceea ce ne nemultumeste la alti oameni ne ajuta sa ne intelegem mai bine pe noi insine.

10. Supravietuim din ce primim, traim din ce daruim.

11. Nu te agata de persoana care pleaca, altfel nu vei putea intampina persoana care soseste.

12. Fiecare om are un suflet, fiecare om merita un zambet, fiecare om are o sansa, fiecare om greseste macar o data...

13. Nu ajungi la constiinta fara durere.

14. Daca esti o persoana daruita, nu inseamna ca ai castigat ceva. Inseamna ca ai ceva de dat inapoi.

15. Noi nu cunoastem ce este acela sufletul, ci doar incercam sa-l explicam!

16. Nu sunt ce mi s-a intamplat, sunt ceea ce aleg sa fiu.

17. Cel care n-a simtit niciodata farmecul unei prietenii sincere si dezinteresate nu cunoaste toata fericirea pe care un om o poate primi de la alt om.

18. Ne-am nascut intr-un anumit moment, intr-un loc anume si precum un vin care se invecheste, avem calitatile anului si anotimpului cand ne-am nascut. Astrologia nu pretinde mai mult decat atat.

19. Ceea ce suntem capabili sa vedem, vedem cel mai bine prin noi insine.

20. Tot ceea ce ne irita la altii ne poate ajuta sa ne intelegem mai bine pe noi insine.

