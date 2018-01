Multe persoane o vor acuza ca este prea posesiva, ca iubeste prea mult. De fapt, s-ar putea ca pana si tu sa ii spui aceste lucruri. S-ar putea sa ii spui ca dragostea ei te sufoca. S-ar putea sa ii spui sa ca ii pasa prea mult de tine si de relatia voastra si ca nu este in regula. S-ar putea sa ii spui ca trebuie sa faca un pas in spate si sa iti permita sa traiesti.

foto interior si prima pagina: Katflare, Shutterstock

Insa ceea ce nu stii este ca exista un motiv pentru care te iubeste atat de intens. Ceea ce nu stii este ca acesta este singurul mod in care stie sa iubeasca pentru ca asa asteapta sa fie si ea iubita la schimb. Ceea ce nu stii este ca doreste sa iti foere totul pentru ca stie ce inseamna sa nu primesti nimic intr-o relatie. Ceea ce nu stii este ca te iubeste adanc pentru ca stie cum se simte iubirea data cu portia - si nu doreste niciodata sa experimentezi o asemenea durere.

Ea intotdeauna isi face timp pentru pentru tine, pentru a te intreba cum esti. Chiar si atunci cand nu sunteti impreuna, incearca cumva sa aiba grija de tine. Face asta pentru ca nu vrea sa te simti ignorat... asa cum a fost ea in trecutul ei.

Isi face timp pentru a invata cum sa gateasca mancarea ta preferata. Sau sa treaca pe la restaurantul tau preferat pentru a comanda ce iti place astfel incat sa ai ceva de mancare ori de cate ori ajungi acasa. Ea face toate aceste lucruri pentru tine, pentru ca stie cum este sa vii acasa si sa gasesti masa goala. Ea stie ce inseamna sa ajungi acasa dupa o zi obositoare si stresanta si sa incepi sa gatesti. Asadar, inainte de a te apuca sa ii critici talentul in bucatarie, trebuie sa stii ca tot ce face este pentru tine. Pentru ca tu sa te simti iubit.

Te iubeste din toata inima si intotdeauna face tot posibilul pentru a fi disponibila din punct de vedere emotional si fizic. Vrea sa fie alaturi de tine ori de cate ori te simti slab sau vulnerabil. Este dispusa sa iti asculte tot ce ai de spus despre lumea din jurul tau. Accepta toate criticile pe care i le aduci. Face toate aceste lucruri pentru ca stie cum este sa fii intr-o relatie in care nu ai voce. Stie cum se simte o persoana careia i se spune ca parerile ei nu conteaza si ca gandurile ei nu au valoare. Si nu vrea sa simti si tu aceleasi lucruri.

Poate ca tu nu meriti iubirea pe care ti-o ofera, insa asta nu inseamna ca ii va dicta inimii sa nu te mai iubeasca. Ea te va iubi in toate modurile in care vrea sa fie iubita, in moduri la care ea mereu a visat. Stie ce inseamna sa nu ai nimic si astfel este intotdeauna dispusa sa iti ofere totul. Nu vrea sa exista secunda in care sa simti ca nu ai iubire in viata ta. Exista un motiv pentru care te iubeste atat de profund. Si tot ce poti face pentru ea este sa ii raspunzi iubirii sale cu aceeasi moneda.