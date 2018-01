Ce ai face daca ti-as spune ca fericirea este in mainile tale? Cheia fericirii este la tine, trebuie doar sa o folosesti. Ma vei intreba cum. Raspunsul este foarte simplu: in fiecare dimineata, cand te trezesti, alege sa fii fericita. Alege sa zambesti. Alege sa vezi partea plina a paharului. Alege sa te bucuri de toate lucrurile marunte pe care le ai in viata ta.

foto interior si prima pagina: grace21, Shutterstock

In majoritatea cazurilor, fericirea este o decizie. Da, este mai usor de zis decat de facut, de aceea iti vin in ajutor cu cele mai importante secrete pentru a alege fericirea:

1. Trebuie sa alegi sa fii fericita... in fiecare zi

In loc sa astepti ca fericirea sa vina la tine, alege sa cauti tu fericirea. Unde o poti cauta: intr-o noua zi, intr-un rasarit de soare, intr-un ras nevinovat al unui bebelus, intr-un zambet primit din partea unei persoane necunoscute. Fericirea exista la tot pasul, trebuie doar sa deschizi ochii si sa o accepti.

2. Renunta sa mai joci jocul "Daca..."

Nu mai astepta o casa noua, un nou loc de munca, sa pierzi in greutate, sa te indragostesti... pentru a fi fericita. Urmarirea fara sfarsit a fericirii duce la o nefericire continua. Viata ta este chiar acum si chiar aici, de ce te gandesti la viitor cand poti fi in acest moment fericita?

3. Esti responsabila pentru propria ta fericire

Nu este treaba sau responsabilitatea nimanui altcuiva pentru a te face fericita - este doar a ta. Asa ca nu mai pierde timpul si alege fericirea.

5. Gaseste fericirea in lucrurile marunte

Cumpara florile care iti plac, savureaza o cafea buna sau poarta rochia in care te simti cel mai bine. Cand vei gasi bucurie in placerile simple din viata de zi cu zi, vei alege mai usor fericirea.

6. Gaseste ceva care iti place la locul de munca

Daca esti nemultumita la locul de munca, ai doua optiuni: refuzi sa te mai plangi si gasesti ceva care sa iti placa sau iti dai demisia. Daca schimbarea locului de munca nu este o optiune, atunci este timpul sa gasesti o bucurie in ceea ce faci in fiecare zi.

7. Aminteste-ti ca actiunile tale sunt o alegere, nu o obligatie

Reamintindu-ti ca intotdeauna spui "Aleg sa..." in loc de "Trebuie sa..." reusesti sa vezi cum cele mai putin placute sarcini te ajuta sa aduci implinire si fericire in viata ta.

8. Iubirea este un raspuns, insa nu este singurul raspuns

Da, dragostea iti poate schimba viata. Iti poate schimba lumea in care traiesti. Relatia corecta de dragoste poate aduce fericire neasteptata. Cu toate acestea, nu este responsabilitatea partenerului tau sa te faca fericita... ci a ta.

Daca tu crezi ca vei fi fericita daca partenerul tau se va schimba, atunci nu vei putea intelege adevarata fericire. Daca nu esti multumita de cine esti, atunci nici partenerul de cuplu nu te poate ajuta. Responsabilitatea este la tine.