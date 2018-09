Uneori drumul pe care mergem în această viață nu este atât de clar pe cum ne-am dori noi. Apar probleme, obstacole, dificultăți, situații mii și mii cu care trebuie să ne confruntăm și pe care suntem nevoiți să le rezolvăm pentru a depăși furtuna și ne bucură de curcubeu și de cerul senin.

foto interior si prima pagina Amanda Carden, Shutterstock

Am adunat cele mai frumoase citate care ne vor ajută să înțelegem care este scopul nostru în această viață:

1. Dacă nu îți schimbi direcția, ai putea ajunge chiar încotro te îndrepți. - Lao Tzu

2. Sensul vieții este orice îl faci tu să fie. Faptul că ești în viață este sensul. – Joseph Campbell

3. Ca sa evoluezi, trebuie sa fii dispus sa-ti faci prezentul si viitorul diferit de trecut. Trecutul tau nu este destinul tau. - Alan Cohen

4. Cele mai importante lucruri in lume au fost realizate de oameni care au continuat sa incerce chiar si cand se parea ca nu mai este nici o speranta. - Dale Carnegie

5. Multi dintre oamenii care esueaza in viata sunt persoane care nu au realizat cat de aproape au fost de succes in momentul in care au renuntat. - Thomas A. Edison

6. Am doar 3 lucruri pe care mi-aș dori ca toată lumea să le învețe: simplitatea, răbdarea și compasiunea. Aceste trei lucruri ar trebui să fie cea mai mare comoară a ta. - Lao Tzu

7. Simt că capacitatea de a-ți păsa este ceea ce dă vieții cea mai adâncă semnificație. – Pablo Casals

8. Esti inconjurat de solutii simple, evidente, care te pot ajuta sa-ti majorezi venitul, puterea, influenta si succesul. Problema e ca tu nu le vezi. - Jay Abraham

9. Nu există un mare sens cosmic pentru toți; există doar sensul pe care fiecare îl dă vieții sale, un sens individual, o intrigă individuală, ca un roman individual, o carte pentru fiecare persoană. – Anain Nin

10. Scopul nostru nu este să devenim celălalt; este să ne recunoaștem reciproc, să învățăm să îl vedem pe celălalt și să îl cinstim pentru ceea ce este. – Herman Hesse

11. Învăț tot timpul. Piatra funerară o să îmi fie diploma. – Eartha Kit.

12. In viata nu e suficient ca ai ales drumul cel bun. Daca nu mergi repede inainte, te calca in picioare cei care vin din urma. - Will Rogers

13. Tratează-i pe cei care sunt buni cu bunătate. Tratează-i și pe cei care nu sunt buni tot cu bunătate, astfel se obține bunătatea. Fii onest cu cei care sunt onești și fii onest și cu cei care nu sunt onești, astfel se obține onestitatea. - Lao Tzu

14. Fiecare moment din viața ta este creativitate infinită, iar universul este infinit de darnic. Este suficient să ai respectul cuvenit și tot ceea ce îți dorește inima trebuie să vină la tine. – Mahatma Gandhi

15. Acum acceptăm faptul că a învăța este un proces ce durează întreaga viața, un proces ce ne menține în fața schimbării. Cea mai presantă obligație pe care noi o avem este să educăm oamenii cum să învețe. – Peter Drucker.