“Nu mai am răbdare pentru anumite lucruri, nu pentru că am devenit arogantă, ci pur și simplu pentru că am ajuns într-un punct în viața mea în care nu vreau să pierd mai mult timp cu lucruri care mă nemulțumesc sau mă dor. Nu am răbdare nici pentru cinism, critici excesive și rugăminți mincinoase. Am pierdut voința de a îi mulțumi pe cei care nu mă plac, de a îi iubi pe cei care nu mă iubesc și de a zâmbi la cei care nu doresc să zâmbească pentru mine.

Nu mai pierd nici măcar un minut din viața mea pentru cei care mint sau doresc să manipuleze. Am decis să nu mai accept pretențiile, ipocrizia, lipsa de onestitate și lauda ieftină. Nu vreau să mai tolerez erudiția selectiva și nici aroganța academică. Nu accept nici bârfele populare. Nu-mi place conflictul și nici certurile dureroase. Cred într-o lume a contrariilor și de aceea evit oamenii cu personalități rigide și inflexibile." - José Micard Teixeira, autor și life coach

foto interior si prima pagina: KieferPix Shutterstock

Amintește-ți că meriți să fii fericită. Ești atât de vrednică de fericire încât ai dreptul să faci absolut tot ce trebuie pentru a îți asigura pacea sufletească.

Fericirea ta este un lucru sacru, trebuie să faci tot ce îți stă un putere pentru a aduce în viața ta. Fericirea ta este doar a ta, ai dreptul să o aperi și să o prioritizezi cu orice preț.

Să nu îți fie teamă să renunți la anumite persoane dacă acestea nu te fac fericite.

Să nu îți fie teamă să spui NU dacă simți că nu ești fericită.

Să nu îți fie teamă să întorci spatele dacă primești mai multă nefericire decât fericire.

Să nu îți fie teamă să renunți la jobul pe care îl ai, să închei o relație, să faci o schimbare îndrăzneață dacă simți că este timpul să îți asculți inima și să fii fericită.

Să nu îți fie teamă să îți îndrepți atenția asupra lucrurilor pe care tu le consideri importante.

Să nu îți fie teamă să petreci o zi în pat odihnindu-te.

Să nu îți fie teamă să începi un nou stil de viață.

Să nu îți fie teamă să refuzi ceea ce nu te interesează.

Ai dreptul să fii pretențioasă, să alegi fiecare detaliu al vieții tale după cum îți dictează sufletul.

Viața ta este viața ta. Meriți să păstrezi oamenii pe care tu îi consideri necesari în ea și să o umpli cu întâmplări care îți vor pune zâmbetul pe buze.

Meriți să fii fericită. Meriți să scapi de anxietate, de durere, de tristețe, de frică, de singurătate.

Nu permite nimănui să îți spună ce și cum să faci, mai ales dacă aceste alegeri te îndepărtează de fericire.

Fă tot ce îți stă în putere pentru a aprecia ceea ce ai. Trăiește cu adevărat. Iubește. Bucură-te de viață. Fii fericită.

Uneori, pentru a fi fericită cu adevărat înseamnă să ieși din zona de confort, să lupți zi de zi pentru ceea ce îți dorești, să aperi gândurile în care crezi, să trăiești fiecare clipă că și cum ar fi ultima, să îți asumi riscuri, să fii în război cu alte persoane care nu te înțeleg. Fericirea este una dintre acele bătălii în care câștigi automat atâta timp cât nu renunți niciodată la sufletul tău.

Meriți să fii fericită indiferent de drumul pe care îl parcurgi în viață.