foto interior si prima pagina: Benjavisa Ruangvaree

Zilele trecute, am avut o ceartă foarte neplăcută cu soțul meu. Eram destul de aprinși și nu ne-am mai dat seama ce facem relației noastre. Amândoi am izbucnit. Țipam atât de tare încât simțeam că se mișcă pereții. Eu doar voiam să fiu auzită, el voia să își spună punctul de vedere. Lucruri obișnuite care se întâmplă în timpul certurilor. Progresul natural al unui astfel de moment în viața noastră este ca unul dintre noi să renunțe și să se apuce să facă altceva. De data asta am fost eu. M-am întors cu spatele și m-am dus în dormitor să fac patul. Eram atât de obosită încât nu mai puteam continua. Voiam doar să închid ochii, să adorm și să uit de tot ce s-a întâmplat.

În timp ce încercam să aranjez pernele, am simțit două mâini calde și foarte cunoscute ce îmi înconjurau corpul. În acel moment, sufletul mi s-a înmuiat și lacrimi au început să îmi inunde ochii. "Te iubesc" - a spus în șoaptă. M-a îmbrățișat și mai tare și și-a lipit capul de al meu. "Îmi pare atât de rău!". Când am auzit aceste cuvinte ce păreau spuse din inimă și nu doar de dragul de a fi spuse am înțeles unde am greșit: am uitat că noi suntem o echipă și am luptat unul împotriva celuilalt. Nu am mai acordat atenție cuvintelor pe care le-am spus și am aruncat cu ele în stânga și în dreapta făcând mai mult rău decât bine. Ne-am lăsat influențați de sentimentele neplăcute pe care le-am simțit și nu ne-a mai păsat de tot ce am reușit să construim în tot acest timp împreună. Ne doream doar să ne facem dreptate, chiar dacă asta însemna să crăam răni adânci în sufletele noastre.

Astfel de momente pot eroda integritatea unei relații. Dragostea este motivul pentru care oamenii aleg să facă terapie în cuplu. Încă există iubire, însă durerea copleșește sufletele și ajunge să distrugă ani de relație.

Ce poți face pentru a nu mai ajunge în astfel de situații dificile cu partenerul de cuplu?

1. Învața să asculți. Cunoaște lumea partenerului tău. Devino expertă în ce îi place și în ce nu îi place. Ascultă-i poveștile pe care ți le spune (chiar și de mai multe ori dacă se poate). Cunoaște-i visurile, precum și temerile. Ai grijă de el.

2. Iubește-l. Demonstrează-i cât de mult ții la el. Ține-l de mână. Răspunde la întrebările sale. Oferă-i atenție. Cere-i sfatul. Râzi la glumele lui. Privește-l în ochi.

3. Apreciază-l. Lasă-l să vadă că ești mândră de el. Apreciază-i creativitatea, inteligența, empatia.