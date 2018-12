Anul 2018 a fost unul cu de toate. Cu fericire și durere, cu momente minunate și dificile, cu iubire și suferință, cu râsete și lacrimi, cu oameni noi și despărțiri. A fost un an al contrastelor. A fost un an cu lecții de viață care mă ajută să fiu mai puternică, să am mai multă încredere în mine, să lupt pentru ce îmi doresc, să ofer mai multă atenție celor la care țin cu adevărat. A fost un an în care am învățat că singurul moment care contează cu adevărat este cel care se întâmplă acum. Că nu mai putem face nimic în privința trecutului și că viitorul are surprize pentru fiecare dintre noi.

foto interior si prima pagina: Unsplash

Iată care sunt cele mai importante lecții de viață pe care le-am învățat în 2018:

1. Oamenii sunt cel mai de preț cadou primit de la viață. Trebuie doar să știm pe care să îi păstrăm în viața noastră.

2. Întotdeauna familia trebuie să fie pe primul loc. Indiferent de problemele pe care le aveți, încearcă să treci peste dificultăți și neînțelegeri și să ierți.

3. Învața să trăiești cât mai simplu. Aduna experiențe și nu lucruri. Nu îți aglomera viața cu nimicuri.

4. Cuvintele sunt cel mai puternic instrument pe care îl poate avea o persoană. Ele pot vindeca sau pot distruge. Alege-ți cuvintele cu multă înțelepciune pentru că odată spuse, nu mai poți face nimic pentru a le retrage.

5. Ai răbdare în viață. Lucrurile frumoase au nevoie de timp. În plus, ce este menit să fie, va fi. Nu îți mai face griji, poate că acum nu ești pregătită pentru schimbările la care tu visezi. Universul are un plan măreț pentru tine, așteaptă doar momentul potrivit.

6. Ascultă sfaturile primite de la cei din jurul tău, însă întotdeauna bazează-te pe intuiție. Sufletul tău știe cel mai bine de ce ai nevoie de la viață, așa că încearcă să îl asculți când vrei să iei o decizie importantă sau să faci o schimbare radicală.

7. Nu spune niciodată "Niciodată". Fii întotdeauna pregătită să accepți surprizele în viață. Până la urmă, totul este imprevizibil.

8. Timpul trece, așa că încearcă să te bucuri de lucrurile care contează cu adevărat. Nu lăsă pe mâine fericirea ta.

9. Nu îți fie teamă să spui "Te iubesc". Nu îți fie teamă să îți dai măștile jos și să arăți cine ești de fapt. Nu îți fie teamă să arăți adevăratele sentimente pe care le are inima ta.

10. Acceptă faptul că oamenii se schimbă. Cu cât vei face asta mai repede, cu atât îți va fi mai dificil să treci peste durere, frustrări, temeri, pierderi.