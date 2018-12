Cum am putea defini tranzactiile din cadrul unui cuplu? Psihologul Bernard Murstein considera ca schimbul in interiorul unei astfel de dinamici se refera la „interactiunea intre doua persoane care reflecta comparatiile facute referitor la bunurile pe care le aduc in relatie”.

Asadar, la inceputul unei relatii fiecare persoana va evalua care sunt beneficiile pentru a initia o relatie intima cu acel cineva, iar daca acestea vor fi mari sau cel putin egale cu ale sale, decizia va tinde sa fie pozitiva. Desigur, o perceptie corecta privind echitatea va fi ingreunata de inclinatia noastra innascuta de a acorda mai mare atentie propriilor beneficii si pierderi, decat ale altora.

Care sunt bunurile tale?

Persoanele inzestrate cu bunuri valoroase precum frumusete, inteligenta, venituri ridicate si stabilitate emotionala vor atrage, in astfel de situatii, atat parteneri cu acelasi nivel al calitatilor lor, cat si pe cei cu un capital mai putin avantajos, deoarece beneficiile vor fi mai mari sau egale.

