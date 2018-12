Pe masura ce timpul trece, multi dintre noi avem tendinta de a privi inapoi la lucrurile pe care le-am facut si la lectiile pe care le-am invatat. Descoperim cateva lucruri minunate si cateva lucruri pe care am fi vrut sa le facem altfel.

Viata este prea scurta pentru a nu face tot ce ne dorim sau, si mai rau, pentru a face lucruri pe care nu vrem sa le facem. Toti ne dorim sa privim cu bucurie in trecut si sa spunem ca am facut tot ce ne-a stat in putinta pentru a fi fericiti. Iata o lista cu lucrurile pe care le facem acum si pe care le vom regreta mai tarziu:

1. Esti alta persoana doar pentru a ii impresiona pe cei din jurul tau

Daca nu esti sincera cu tine, cum e posibil ca alte persoane sa fie sincere cu tine... sau sa te placa? Nu purta masti pentru ca vrei sa faci pe plac celor din jurul tau, pentru ca vrei sa ii impresionezi. Vei ajungi sa nu mai stii cine esti sau ce iti doresti de la viata.

2. Permiti oamenilor sa iti spuna ce si cum sa faci

Nu este nimic in neregula in a accepta sfaturile celor din jurul tau, atata timp cat acestia au intentii bune. Insa atunci cand alegi sa te lasi condusa doar ce iti spun acesti oameni, desi tu iti doresti altceva, inseamna ca nu mai traiesti viata pe care tu ti-o doresti... ci pe care altii o doresc pentru tine. Daca oamenii nu sunt de acord cu modul in care faci lucrurile, incearca sa le explici ca sunt alegerile tale. Daca nici atunci nu inteleg, alege sa pastrezi distanta fata de ei.

3. Eviti schimbarea

Schimbarea iti va cere sa iesi din zona de confort, sa lasi trecutul in spate si sa te concentrezi asupra viitorului. Cu schimbarea vine si cresterea. Vin noi responsabilitati. Vine o viata noua. Tot ce a fost in trecut ramane in trecut. Nu mai poti schimba nimic. Dar poti lua masuri pentru a face lucrurile potrivite in prezent.

4. Renunti in momentele dificile

De ce faci asta? Si ce daca ai esuat? Si ce daca lucrurile nu merg asa cum ai planificat? Invata lectia si mergi mai departe. Continua pe drumul tau, ai rabdare, incearca alte variante. Vremurile dificile te vor ajuta sa fii mai puternica si sa ai mai multa incredere in tine. Te vor convinge sa te ridici de la pamant si sa lupti pentru ce iti doresti.

5. Astepti cu nerabdare ziua de maine

Dar prezentul ce are? Nu iti mai place? Sa iti spun ca rcidys posibilitatea ca ziua de maine sa nici macar nu existe? De ce sa nu te concentrezi asupra momentului care conteaza? Iar acesta este cel de acum... cel pe care il traiesti chiar in clipa asta.