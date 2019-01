Cum va fi următoarea perioadă pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână.

foto interior si prima pagina: Avesun, Shutterstock

Berbec - Ai nevoie sa te pui in locul altor persoane

Uneori esti destul de incapatanata si iti este tot mai dificil sa accepti sa faci compromisuri chiar si cu oamenii din jurul tau. In aceasta perioada astrele te sfatuiesc sa incerci sa te pui in locul altor persoane, sa intelegi lucrurile din punctul lor de vedere.

Taur - Ai nevoie sa fii sincera

Nu fugi de adevar, te va ajuta sa iei decizii intelepte in aceasta perioada. Cu oamenii din jurul tau trebuie sa inveti sa fii sincera si, chiar daca doare, sa spui ce ai pe suflet. Este timpul sa iti deschizi inima, nu mai tine atat de mult in tine.

Nu mai astepta ca lucrurile sa iti pice din cer. Asuma-ti responsabilitati, urmeaza-ti visurile, apuca-te de treaba. Fa ceva pentru a ajunge acolo unde iti doresti. Chiar si un pas mic va fi suficient pentru inceput.

Rac - Ai nevoie de timp

Ai foarte multe lucruri pe cap de care trebuie sa te ocupi in aceasta saptamana si nu mai stii cum sa iti planifici programul astfel incat sa rezolvi tot ce iti propui. In cazul in care nu iti ajunge timpul, indrazneste sa ceri ajutorul colegilor de echipa.

Leu - Ai nevoie de mai multe iesiri in oras

Poate ca nu iti dai seama acum pentru ca ai intrat intr-o oarecare rutina, insa esti o norocoasa sa ai parte de o viata atat de frumoasa. Esti inconjurata de oameni speciali, care chiar te iubesc si tin la tine neconditionat. Pentru a mai schimba peisajul, incearca sa iesi mai des in oras.

Fecioara - Ai nevoie de iubire

Incearca sa te inconjori de oameni frumosi, cu un suflet minunat, care stiu sa aprecieze iubirea adevarata. In cazul in care esti singura, astrele te sfatuiesc sa iesi mai des in oras pentru ca ai sansa sa iti intalnesti sufletul pereche.