Aceste lectii de viata nu se limiteaza la un aspect sau la o singura persoana. Sunt lectii universale ce ne vor ajuta in toate domeniile vietii. Citeste-le si invata sa le pui in practica pentru a trai o viata pasnica si fericita.

Prin mesajele lui Buddha putem intelege mai bine sufletul nostru, ne putem apropia mai mult de sinele nostru emotional. Iata care sunt cele mai importante lectii de viata ale acestui om minunat:

1. "Dacă îţi place o floare, o rupi şi o iei cu tine, dacă o iubeşti, o uzi şi o îngrijeşti o viaţă întreagă."

Dragostea este o emotie pura, sincera, naturala. Nu ii ranesti pe cei pe care ii iubesti. Adevarata iubire va fi intotdedauna un motiv pentru a iti simti sufletul liber. Exista o diferenta clara intre iubirea neconditionata pe care o avem pentru cei din jurul nostru si emotiile bazate pe nevoile ego-ului nostru.

2. "Trei lucruri nu pot fi ascunse pentru mult timp: soarele, luna şi adevărul."

Indiferent de cat de greu incerci sa ascunzi adevarul, in cele din urma acesta va iesi la iveala - este inevitabil. Cei care cauta adevarul vor gasi o cale in cele din urma pentru a il gasi si doar in acel moment iti vei da seama de toate greselile pe care le-ai facut in goana disperata de a il ascunde.

3. "Pacea vine din interior. Nu o cauta in afara."

Deseori cautam consolare si fericire in lumea din jurul nostru, in oamenii pe care ii intalnim, in lucrurile pe care le cumparam si in posesiunile pe care le avem. In realitate, linistea sufleteasca este adanc inradacinata in sufletul nostru - este ceva cu care ne nastem. Trebuie doar sa nu o mai cautam in alta parte si sa privim acolo unde trebuie. Pacea se afla doar in noi.

4. "Nu există vreo cale spre fericire, fericirea este calea."

De cate ori nu am auzit ca viata este despre calatorie si nu despre destinatia finala.... ei bine, acesta este adevarul. Viata se intampla chiar acum, in acest moment. Ceea ce traiesti acum este ceea ce te defineste. Aceasta este viata ta. Accepta bucuriile si necazurile calatoriei si vei intelege ce inseamna sa traiesti cu adevarat. Fericirea nu este scopul final; sa fii fericita de-a lungul timpului este o alegere ce tine doar de tine.

5. "Nimeni nu ne salvează decât noi înșine. Nimeni nu poate și nimeni nu va putea. Noi înșine trebuie să ne construim calea."

Aceasta este viata ta si trebuie sa o traiesti. Nimeni nu poate trai pentru tine. Nimeni nu poate schimba ceva la tot ce ti se intampla. Nu mai astepta ca altcineva sa te faca fericita, sa iti rezolve problemele, sa te aline, sa te ghideze, sa te salveze. Fii propria ta torta in momentele dificile. Fii propriul tau salvator atunci cand nu mai poti. Ai incredere in tine, ia deciziile pe care le consideri necesare, fa schimbarile de care ai nevoie si mergi mai departe. Bucura-te de viata cum stii mai bine.