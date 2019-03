10 cele mai toxice forme de control. Le regasesti in relatia ta?

Oamenii care controleaza alti oameni nu pretuiesc sufletele acestora. Nu iubesc cu adevarat. Nu sunt sinceri. Nu ofera dragoste reala. Ci din contra - ranesc sentimente, distrug relatii si frang inimi.

Persoanele dominante incearca sa detina puterea in relatiile pe care le au, chiar si in cele sentimentale, reducand astfel increderea oamenilor cu care interactioneaza.

Iata cele 10 forme de control toxic, cu exemple pentru fiecare comportament potrivit blogs.psychcentral.com:

1. Constrangerea

Incercarea de a te izola de ceilalti. Pastrarea veniturilor financiare sau de alta natura departe de tine. Incercarea de a te face sa renunti la valorile tale. Incurajarea unor activitati sau comportamente nesanatoase.

2. Injosirea

Dezamagirea prin ridicol. Jignirea in fata altora. Reducerea sau ignorarea punctelor forte si a realizarilor de pana acum. Comentariile sarcastice, de prost gust.

3. Santajarea

Tratarea ta precum un copil sau cu un aer superior. Mentionarea ca nu poti supravietui fara aceasta relatie. Incalcarea confidentialitatii. Excluderea de la decizii majore care iti afecteaza si relatia.

3. Dezavantajarea

Shaming or scapegoating you. Treating you as a child or as if you are not equal or capable. Telling you that you couldn’t survive without the relationship. Violating your privacy. Excluding you from major decisions that affect you and the relationship.

4. Confuzia

Manipularea. Afirmarea ca tu esti motivul pentru care actioneaza prost. Schimbarea subiectului sau distragerea atentiei atunci cand vorbesti despre un subiect important.

5. Cicalirea

Presiunea sau coplesirea. Interogarea foarte deasa. Refuzul de a lua "Nu" ca raspuns.

6. Negarea

Refuzarea de a isi asuma responsabilitatea. Minimizarea sau lipsa scuzelor pentru comportamentul distructiv. Pretinderea ca totul este bine.

7. Intimidarea

Furia continua sau deasa. Amenintarea.

8. Abtinerea

Refuzul de a comunica. Actionarea pasiv-agresiva. Refuzarea de a oferi o mana de ajutor. Abtinerea de la a oferi afectiune. Refuzul de a raspunde la intrebarile tale.

9. Amagirea

Minciuna. Infidelitatea. Falsa lingusire. Pretinderea ca este de partea ta si sfatuirea sa ai incredere in el.

10. Manipularea

Incercarea de a te face sa te simti vinovata pentru nevoile sau dorintele tale. Gelozia. Falsa acuzare de a fi necinstita.

Oamenii care controleaza alti oameni nu pretuiesc sufletele acestora. Nu iubesc cu adevarat. Nu sunt sinceri. Nu ofera dragoste reala. Ci din contra - ranesc sentimente, distrug relatii si frang inimi.

foto main: rozmarin Shutterstock