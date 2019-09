De ce are nevoie fiecare semn zodiacal in saptamana 23-29 septembrie?

Cum va fi următoarea perioadă pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână.

Berbec - Ai nevoie de timp liber

Aceasta saptamana este una aglomerata pe plan profesional, cu cateva schimbari la care nu te asteptai. Esti usor stresata si agitata deoarece simti ca nu mai ai niciun as in maneca si trebuie sa gasesti solutii eficiente pentru problemele aparute recent. Ai nevoie de putin timp liber pentru a te relaxa si a iti incarca bateriile.

Taur - Ai nevoie sa iti asculti inima

Crede in tine, crede in visurile tale. Esti usor coplesita de situatie si nu poti vedea lucrurile asa cum sunt ele, insa totul decurge conform planurilor tale. Daca ai de luat decizii importante in aceasta perioada, cel mai bine ar fi sa iti asculti inima. Tu stii cel mai bine de ce ai nevoie pentru a fi fericita.

Gemeni - Ai nevoie sa iesi din zona de confort

Toate lucrurile profesionale se vor rezolva in momentul in care alegi sa nu mai asculti de ce spun oamenii din jurul tau si sa te lasi condusa de intuitie. Ai nevoie sa iesi din zona de confort, sa experimentezi, sa inveti din greseli si sa continui pe drumul tau. Nu te da batuta, esti mai aproape decat crezi de final.

Rac - Ai nevoie sa iti cunosti drumul in viata

In aceasta saptamana apar la orizont cateva schimbari si oportunitati destul de frumoase pe plan profesional. Nu lua decizii rapide pentru ca este posibil ca mai tarziu sa le regreti. Asculta-ti intuitia si nu uita care este drumul pe care vrei sa mergi in viata. Partenerul de cuplu te sustine neconditionat.