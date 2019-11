7 Moduri prin care iti faci viata mai grea decat este de fapt

Le regasesti la tine?

1. Iei lucrurile foarte personal.

Indiferent de situatie, aproape tot timpul iei lucrurile personal si le permiti sa te influenteze intr-un mod negativ. Oamenii fericiti nu fac asta; nu atribuie intentia actiunilor neintentionate ale altor oameni pentru ca stiu ca fiecare are propria poveste.

2. Esti vedeta propriului tau film

Crezi ca lumea se invarte in jurul tau. Pana la urma, ai fost in centrul atentiei aproape intreaga ta viata, de ce ai crede ceva diferit? Renunta la aceste ganduri pentru ca iti fac mai mult rau decat bine.

3. Esti destul de pesimista

Negativitatea nu face decat sa aduca si mai multa negativitate in viata ta. Este un obicei care pana la urma te va seca de orice strop de energie. Esti sigura ca permiti toxicitatii sa fie atat de prezenta in viata ta?

4. Ai asteptari nerealiste...

de la tine, de la oamenii dragi. De la tot ce se intampla in jurul tau. Astfel de asteptari vor aduce doar nefericire in viata ta. Minimizeaza-ti asteptarile, maximizeaza-ti bucuriile.

5. Astepti un semn

De la Dumnezeu, de la Univers, de la destin. Dar nu ar fi mai bine sa nu pui pe pauza viata ta, ci sa te bucuri de ea? Si daca acel semn nu va veni niciodata? Daca faptul ca esti in viata este un semn pe care tu nu il iei in calcul?

6. Nu iti asumi riscuri

Traieste fara limite. De fiecare data cand trebuie sa faci o alegere care implica un risc mai mare, nu mai sta pe ganduri si accept-o. Uneori vei castiga, alteori vei pierde... insa, in cele din urma, vei fi bucuroasa ca ai facut-o.

7. Iti compari in mod constant viata cu a altor oameni

O sa te rog sa te opresti din acest obicei chiar acum. Nu ii face asta sufletului tau, nu merita. Fiecare om are propria poveste, propriile probleme, propriul drum, propriile obstacole pe care trebuie sa le depaseasca. Traieste-ti viata asa cum iti doresti si nu mai sta sa te mai uiti in stanga si in dreapta sa vezi ce fac oamenii din jurul tau.

foto main: