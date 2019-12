A doua jumatate a lunii decembrie va fi cu adevarat speciala pentru aceste trei zodii

Jumatatea lunii decembrie vine cu surprize interesante pentru cateva zodii. Iata care sunt semnele zodiacale cu care astrele sunt foarte norocoase.

Te numeri printre ele?

Berbec - Tu stii cel mai bine de ce ai nevoie de la aceasta perioada

Inveti sa te pui pe primul loc. Inveti sa te redescoperi. Inveti sa iti asculti sufletul si sa intelegi de ce ai nevoie pentru a fi fericita cu adevarat. Chiar daca asculti sfaturile pe care le primesti de la oamenii din jurul tau, in urmatoarea perioada alegi sa iei decizii bazate pe ce iti dicteaza intuitia pentru ca pana la urma tu esti singura care stie ce vrea sa faca in viitorul apropiat.

Continua sa mergi pe acest drum si vei vedea rezultate in cel mai scurt timp posibil.

Fecioara - Vesti minunate pe plan sentimental pentru tine

In urmatoarele saptamani astrele vor fi foarte darnice cu tine. Urmeaza o perioada frumoasa in ceea ce priveste viata sentimentala; reusesti sa comunici sincer si deschis cu partenerul de cuplu, sa lamuriti anumite lucruri pe care pana acum le-ati tot amanat si, cel mai important, sa faceti compromisuri astfel incat sa lasati totul in trecut si sa mergeti mai departe catre un viitor minunat.

In cazul in care esti singura, trebuie doar sa mai ai putina rabdare; Cupidon are sageata pregatita, acum doar asteapta momentul potrivit.

Sagetator - Esti foarte linistita

Dupa o perioada dificila, aglomerata si incarcata cu multe stari si emotii negative, iata ca incepi sa vezi luminita de la capatul tunelului. Inveti sa ai incredere in tine si sa fii mai optimista cu privire la schimbarile pe care vrei sa le faci si la drumul pe care urmeaza sa mergi.

Pe plan emotional, incepi sa fii tot mai atenta la relatia pe care o ai cu tine insati, sa iti asculti sufletul si sa faci tot posibilul sa iti faci inima fericita.

foto main: Irina Alexandrovna, Shutterstock