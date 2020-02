Stiinta surprinzatoare din spatele unei casnicii fericite

Se pare ca divortul nu este cauzat atat de lucrurile negative stranse de-a lungul timpului, cat de scaderea considerabile a entuziasmului venit din evenimente pozitive.

Scriitoarea publicatiei New York Times, Tara Parker-Pop, a adunat toate dovezile stiintifice care stau in spatele casnicilor trainice in cartea sa, “For Better”. A facut din ele o reteta a fericirii care are la baza cateva ingrediente pentru ca iubirea intre parteneri sa ramana la fel de proaspata, pufoasa si dulce ca atunci cand e scoasa din cuptorul pregatirilor de nunta.

Iata pe ce se bazeaza o legatura stransa intre soti:

Sarbatorirea vestilor bune

