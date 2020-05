Ellie Goulding a lansat piesa Power

Ellie Goulding este o ambasadoare ONU si este cunoscuta ca o pasionata sustinatoare a protectiei mediului inconjurator, avand tot timpul solutii pentru criza climatica. Ea combina aceste actiuni cu munca ei pentru a ajuta oamenii fara casa si ajuta la strangerea de fonduri alaturi de organizatii ce lucreaza in prima linie sa combata criza persoanelor fara adapost.

comunicat de presa:

Ellie Goulding lanseaza single-ul “Power”, piesa pe care o vom regasi pe urmatorul sau album.

“Am vrut sa lansez aceasta piesa de pe urmatorul meu album, ca un preview al materialului. “Power” este despre relatiile in secolul 21, cum ele pot fi dictate de Social Media, superficialitate si materialism. Cateodata, relatiile pot incepe cu minciuni si infloriri ale adevarului. Fata din piesa este deziluzionata de iubire si de persoanele obsedate de sine, crude si care arata foarte bine, cu care ajunge impreuna”, declara Ellie Goulding.

Pentru videoclip, artista a lucrat cu o echipa formata numai din femei, Ellie filmand contentul in aceasta perioada sensibila, direct din casa si din Londra. Regizat prin intermediul aplicatiei FaceTime, clipul este cel mai personal material pe care Ellie Goulding l-a lansat.

Luna trecuta, Ellie a luat parte la actiunea caritabila organizata de Global Citizen „One World: Together At Home” pe data de 19 aprile, unde s-au strans peste 100 de milioane de lire sterline pentru lupta impotriva COVID-19. Cateva zile mai tarziu, aceasta a facut parte din programul „Big Night In”, realizat de BBC si a participat la realizarea unui cover al piesei „Times Like These", alaturi de numerosi artisti. Acesta a avut ca scop caritabil strangerea fondurilor pentru copii nevoiasi, unde s-au strans peste 6.4 milioane de vizualizari si 27 de milioane de lire sterline.

Lansarea noii piese vine dupa piesele „Worry About Me” alaturi de artistul R&B blackbear, dar si „Close To Me” sau „Hate Me”, precum si recenul sau cover „River” de Joni Mitchell, cu care Ellie Goulding a ajuns locul 1 in topurile din UK, devenind astfel ultima piesa lansata in deceniul trecut care a ocupat prima pozitie.

