Lady Gaga a lansat albumul Chromatica

Lady Gaga a lansat cel de-al saselea material discografic din cariera - Chromatica. Albumul a debutat pe primul loc in topul iTunes in 58 de tari.

comunicat de presa:

"Chromatica" include 16 track-uri, printre care colaborarile cu Ariana Grande, Elton John si Blackpink si a fost produs de catre Bloodpop si Lady Gaga.

Single-ul "Rain On Me", o colaborare cu Ariana Grande, a marcat cel mai mare succes de debut al anului 2020 pe Spotify, ajungand instant pe primul loc, atat in SUA, cat si in alte 29 de teritorii.

Videoclipul piesei "Rain On Me" a adunat peste 57 de milioane de vizualizari pe YouTube in prima saptamana.

Videoclip "Rain On Me":

Primul single de pe album, "Stupid Love", a ajuns pe primul loc in iTunes in 58 de tari, a adunat peste 235 de milioane de ascultari si a devenit a 16-a piesa lansata de Gaga care ajunge in top 10 Billboard.

Cu doar o zi inaintea lansarii albumului, Lady Gaga si-a surprins publicul din intreaga lume cu piesa "Sour Candy", feat. Blackpink.

Tracklist:

1. "Chromatica I"

2. "Alice"

3. Stupid Love"

4. "Rain On Me" (feat. Ariana Grande)

5. "Free Woman"

6. "Fun Tonight"

7. "Chromatica II"

8. "911"

9. "Plastic Doll"

10. "Sour Candy" (feat. Blackpink)

11. "Enigma"

12. "Replay"

13. "Chromatica III"

14. "Sine From Above" (feat. Elton John)

15. "1000 Doves"

16. "Babylon"