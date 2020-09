Lady Gaga a acordat un interviu tulburator celor de la CBS Sunday Morning

Lady Gaga, artista recunoscuta la nivel mondial ca un adevarat icon, a lansat recent al saselea album „Chromatica”. In urma cu doua zile, Gaga a acordat un interviu jurnalistului Jay Kernis, in care a dezvaluit detalii din trecutul sau despre cat de grea si apasatoare a fost lupta cu celebritatea.

comunicat de presa:

Materialul „Chromatica” este in acceptiunea celor de la CBS Sunday Morning un fel de jurnal scris al artistei, insa in care sunt expuse doar aspecte triste, tulburatoare.

Si versurile pieselor de pe noul album fac parte din acest jurnal negativ scris de catre artista. De exemplu, single-ul „911”, lansat recent cu videoclip, are o explicatie apasatoare <<„Pop a 911” este o referinta catre medicamentele pe care trebuia sa le iau, cand ma panicam pentru ca sunt „Lady Gaga”>>

Artista a adaugat ca numele de Lady Gaga a fost cel mai mare dusman al sau: „Am renuntat la mine, uram ca sunt superstar, credeam ca sunt folosita...”

In plus, acest statut, a adus cu sine si alte afectiuni de natura fizica: „Daca eram la cumparaturi si cineva imi punea un telefon in fata si incearca sa faca o poza, ma lua cu durere de stomac, cu panica, cu frica”.

Cu ajutorul celor din jurul sau, Lady Gaga a ajuns sa nu o mai urasca pe Lady Gaga: “Am ajuns sa ma iubesc, sa fiu bine cu mine, atat fizic, cat si psihic”.

Lady Gaga a lansat cel de-al saselea material discografic din cariera - Chromatica la sfarsitul lunii mai. Albumul a debutat pe primul loc in topul iTunes in 58 de tari. "Chromatica" include 16 track-uri, printre care colaborarile cu Ariana Grande, Elton John si Blackpink si a fost produs de catre Bloodpop si Lady Gaga.

In cadrul interviului, Lady Gaga a vorbit si despre “Channel Kindness”, noua sa carte.