Justin Bieber si benny blanco lanseaza cantecul Lonely

Justin Bieber si benny blanco colaboreaza la mijloc de octombrie pe o piesa foarte emotionanta, care se intituleaza "lonely".

comunicat de presa: Track-ul produs de catre blanco si FINNEAS (fratele lui Billie Eilish) beneficiaza si de un videoclip regizat de catre Jake Schreier.

„benny si Finneas sunt doi compozitori talentati si am colaborat foarte bine cu amandoi pentru „Lonely”. Sa fiu sincer, pentru mine a fost dificil sa ascult melodia finala, avand in vedere etapele prin care a trecut si eu. Spunand povestea asta imi doresc sa incurajez si pe altii sa verbalizeze prin ce au trecut si ei”, a declarat Bieber.

„Sunt foarte fericit ca piesa Lonely a ajuns publica acum, nu doar pentru ca este personala pentru mine, Justin si Finneas, ci pentru ca noi, oamenii, ne simtim singuri cateodata, si fiecare dintre noi incearca sa joace rolul lui Superman si sa fie puternic tot timpul. Dar, este ok sa iti scoti capa cateodata si sa o folosesti ca un servetel pentru a-ti sterge lacrimile”, declara benny blanco.



Recent, Justin a lansat single-ul „Holy”, feat. Chance The Rapper, track care a ajuns pe primul loc in topul mondial Spotify, si a depasit 120 milioane de ascultari doar in prima saptamana. Cu peste 55 milioane de ascultatori lunar pe Spotify, Justin este unul dintre cei mai ascultati artisti din lume, pe celebra platforma. Recent, artistul a depasit pragul de 148 milioane de urmaritori pe Instagram. „Changes”, al cincilea sau album, a debutat pe locul 1 in topul albumelor din SUA.

Pentru benny blanco, single-ul „Lonely” precede albumul sau de debut, „Friends Keep Secrets”, pe care au fost incluse hituri precum „Eastside” (Halsey & Khalid), „I Found You” (Calvin Harris), „Better To Lie” etc.