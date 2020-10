ALMA lanseaza single-ul My Mama Told Me

ALMA, tanara si talentata artista originara din Bulgaria, cunoscuta pentru sound-ul pop melancolic, lanseaza single-ul "My Mama Told Me", a cincea piesa, un proiect cu o nota rebela.

comunicat de presa: Piesa este compusa alaturi de producatorul bulgar de top, si totodata artist hip-hop, Pavell. "My mama told me" este un track dance despre tinerete si greselile facute de catre oamenii neexperimentati in cautarea identitatii.

Piesa "My Mama Told Me” vine insotita de un videoclip filmat intr-o scoala, in care ALMA se trezeste intr-o realitate paralela, in care ea si umbrele care danseaza exprima ganduri izvorate din comportamnete.

Anterior acestei piese, ALMA a lansat balada "Be Alright", despre dragoste, speranta in tot contextul pandemic. Piesa a fost inclusa in peste 40 de playlisturi din Bulgaria, Polonia, Romania, Germania, Italia, Grecia, Turcia si Ucraina.

ALMA a cucerit inimile oamenilor odata cu lansarea primei sale piese, "Perfect", care s-a bucurat de succes in topurile muzicale din Polonia, Rusia sau Grecia, devenind ulterior si cea mai populara melodie bulgara in 2019.

Numeroasele realizari ale Almei de pana acum includ, de asemenea, numarul 1 in Shazam Top 200 Bulgaria, #8 timp de 2 saptamani in topul radio din Polonia, #23 in Shazam Top 100 Rusia etc. In urma cu cateva luni, ALMA a fost premiata cu „Debutul anului” la Premiile anuale muzicale bulgare si a fost nominalizata la „Cea mai buna artista feminina”. Recent, Alma a primit nominalizarea pentru „Femeia anului”, in domeniul muzicii.