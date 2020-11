Sore si Tudor de la Fly Project lanseaza Lasa-ma sa-i spun, o invitatie disco la dans si sinceritate

Sore si Tudor de la Fly Project au lansat pe 3 noiembrie, fix de ziua lor de nastere, „Lasa-ma sa-i spun”, o piesa disco ce indeamna la dans, la distractie si la sinceritate in relatii.

comunicat de presa: Cu o dubla provocare, una de dans pe canalul ei de TikTok, si una umana de a spune ce simti, indiferent cat este de neplacut, pe note vesele, Sore aduce soare si entuziasm cu noua sa piesa.

„Imi doresc ca toata lumea sa danseze cand aude „Lasa-ma sa-i spun”, indiferent oriunde ar fi. Eu sunt dependenta de dans, dansez in timp ce conduc, daca piesa e tare, dansez si dimineata cand ma pregatesc de treaba, am un playlist special pentru good mood. Asa ca, ii incurajez pe toti cei care o asculta, sa o adauge in playlist-ul lor si sa se bucure de boost-ul de energie pozitiva pe care il transmite”, declara artista Sore care se autodefineste prin a fi un om solar, vesel si plin de energie pozitiva.

Sore si Tudor de la Fly Project au gasit formula ideala atat in muzica, cat si in viata, de a spune lucruri categorice cu zambetul pe buze: „Am ales pentru piesa noastra un subiect controversat, dar atat de des intalnit in viata: cum sa spui cuiva ca vrei sa va despartiti si totusi sa-ti fie bine si sa fii cu zambetul pe buze? Trebuie sa spunem ce simtim si ce gandim, indiferent ce impact ar avea asta asupra celor din jur, va fi ca o eliberare care ne va face sa ne simtim bine, asumati, din nou „noi”, asa cum suntem cu adevarat”, explica Sore esenta noii sale piese.

Cu un dor imens de dans, de petreceri si de concerte, Sore a gasit varianta lansarii unei piese disco pentru a crea pe canalele ei de socializare si pe platformele muzicale o comunitate de oameni veseli, care se intalnesc, danseaza si se simt bine impreuna, chiar daca doar virtual. Desi nascuta in 1989, dupa perioada de glorie a genului disco in muzica internationala, Sore are amintiri marcante si legaturi stranse cu acest curent muzical: „Mama asculta foarte multa muzica up-tempo, facea mixtape-uri pentru masina. Ce vremuri cool :) cand ma gandesc la disco, exact la mama imi fuge gandul. Cum avea ea parul scurt, cu o suvita blonda, jachete oversized si cum dansa la toate zilele de nastere, era in centrul atentiei mereu. Altfel, piesa definitorie cu influente disco din amintirile mele, din perioada aceea, este Whitney Huston - I wanna dance with somebody. Si mi se pare ca avem multe in comun cu starea piesei aceleia”, isi aminteste Sore.

Obisnuit sa dea startul celor mai tari petreceri, in tara si in cele mai indepartate colturi ale lumii, si sa nu lase oamenii sa stea jos la concertele Fly Project, Tudor a simtit din prima ca directia piesei este una buna, ca iti vine sa o fredonezi si sa dansezi de la prima ascultare: “M-a sunat Sore intr-o zi si mi-a zis ca ar vrea sa facem o piesa impreuna. Mi s-a parut o idee faina. Sore este un artist si un om foarte misto, asa ca am zis “da”. Am lucrat la piesa alaturi de echipa de la HaHaHa si pot spune ca sunt foarte multumit de ce a iesit. Este altceva fata de ce am facut pana acum pentru repertoriul Fly Project, iar asta-mi place cel mai mult. It’s different... I ❤it!”

O coproductie MediaPro Music / Roton Music, melodia este realizata in studiourile HaHaHa Production, cu muzica scrisa de Sore, Florian Rus, Tudor Ionescu, Serban Cazan, Gabriel Stanoiu, versurile compuse de Sore alaturi de Florian Rus, productia muzicala si mix-masterul facute de Serban Cazan alaturi de Gabriel Stanoiu, piesa „Lasa-ma sa-ti spun” are regia videoclipului si styling-ul semnate de Sore: „Cred ca trec, la fel ca oricare om, prin etape artistice diferite pe care vreau la explorez. Ma simt foarte bine in zona happy, pentru ca eu sunt un om vesel, solar, good vibes. Mi-am dorit cu acest clip sa aduc un dans de tiktok, am stiut ca trebuie sa fie colorat, cu dinamica in stilul anilor `80 si totusi stylingul, pe care tot eu l-am facut, am simtit sa aiba accente si de anii `90, anii in care am copilarit eu. Tot din anii aceia a venit si inspiratia coafurii mele din clip, mai precis de la desenele animate ale generatiei mele, Sailon Moon.”, declara Sore a carei calitate de compozitor muzical, textier, regizor si designer-stilist pentru noua ei piesa releva din nou statutul ei de artist complet.