Roxen lansează piesa Wonderland, în colaborare cu Alexander Rybak, câștigătorul Eurovision 2009

Roxen revine cu o colaborare de excepție, cu un artist internațional pe care îl apreciază, Alexander Rybak, pentru piesa Wonderland, al cărei clip reprezintă o reinterpretare disco a poveștii Alice in Wonderland.

Melodia poate fi ascultată exclusiv pe radio, iar sound-ul ei este perfect pentru începutul de iarnă. Pe 27 noiembrie va fi lansată pe toate platformele.

Filmările clipului au durat aproximativ 12 ore, iar artista a schimbat 4 ținute și a avut parte de o surpriză care a bucurat-o extrem de tare: a primit cadou iepurașul folosit pentru filmare, iar acum are un prieten bun pentru pisicuța Niya, pe care a adoptat-o în perioada izolării.

“Wonderland este un vis devenit realitate și o bucurie imensă pentru mine, la fel cum este și colaborarea cu Alexander Rybak, un artist pe care îl admir foarte tare. Puteți asculta piesa momentan doar pe radio și sper din suflet să vă placă. Eu o iubesc, iar clipul este magic, am trăit în toate orele petrecute pe set o poveste superbă, pe care abia aștept să o împărtășesc cu voi toți. Iar faptul că iepurașul alături de care am filmat a rămas la mine, mă bucură și mai tare”, a spus Roxen.

Cu un sound aparte și o voce fermecătoare, Roxen reușește să creeze un întreg nou univers cu fiecare lansare. Debutul său în muzică a fost marcat de colaborarea cu Sickotoy pentru piesa You Don't Love Me, care a atins performanțe remarcabile, ajungând pe primele 10 poziții ale celor mai difuzate piese la radio atât în topurile din România, cât și în cele din Bulgaria, și s-a regăsit totodată și în playlist-urile radio-urile din țări precum Franța, Mexic, Spania, SUA și Turcia. Single-ul său de debut, Ce-ți cântă dragostea, a devenit una dintre cele mai difuzate piese din 2020, dominând topurile timp de 7 săptămâni și însumând peste 30 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artista a continuat să își consolideze cariera de succes la nivel național cu single-ul Spune-mi. Lansată în luna mai, melodia continuă să facă furori în topul celor mai difuzate piese din țară. Cea mai recentă lansare, How to Break a Heart, marchează debutul colaborării cu Warner Music, care îi distribuie materialul la nivel global.