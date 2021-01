Justin Bieber a lansat piesa Anyone

Justin Bieber a lansat chiar pe 1 ianuarie 2021 piesa "Anyone", produsa si scrisa alaturi de Andrew Watt si cu un videoclip regizat de Colin Tilley.

comunicat de presa: In noaptea dintre ani, Justin Bieber a cantat pentru prima oara piesa in cadrul unui concert de anul nou difuzat de T-Mobile.

“Nu ma pot gandi la o varianta mai buna de a inchide anul 2020 si a incepe in forta anul 2021, decat impreuna cu fanii mei din lumea intreaga, impartasind muzica mea cu ei”, spune Justin. “Muzica ne-a ajutat pe toti sa trecem peste 2020, iar pentru mine, personal, a fost vindecator. “Anyone” este o piesa speciala, asemanatoare unui imn si da tonul noului an, plin de speranta si posibilitati.”

Justin Bieber a incheiat anul 2020 cu trei hit-uri – “Holy”, “Lonely” si “Monster”. Justin este unul dintre cei mai cunoscuti artisti din lume: are cei mai multi abonati pe YouTube (peste 60 de milioane), de asemenea, este al doilea artist din lume, ca numar de ascultari pe Spotify, cu peste 75 de milioane de ascultatori lunar, a primit trei nominalizari la premiile GRAMMY si a castigat un premiu American Music Awards pentru albumul “Changes”.

“Changes”, cel de-al cincilea album al superstarului, a debutat pe prima pozitie in topul albumelor in SUA, dar si in topul Billboard al albumelor R&B, o noutate in cariera sa. Albumul “Changes” a dominat topurile la nivel global astfel incat, acesta a ajuns numarul 1 in Marea Britanie si Canada si a fost pe prima pozitie in topul iTunes in 85 de tari.

De-a lungul carierei sale, Justin Bieber, a adunat peste 50 de miliarde de stream-uri si peste 60 de milioane de albume in intreaga lume. Justin a primit premiul GRAMMY, in 2015, pentru albumul “PURPOSE”, vandut in peste 21 de milione de exemplare.