Lana Del Rey a lansat single-ul Chemtrails Over The Country Club si a anuntat lansarea albumului omonim

Pe 11 ianuarie 2021, Lana Del Rey a lansat primul single extras de pe urmatorul sau album - "Chemtrails Over The Country Club". Track-ul este compus de catre Lana si Jack Antonoff si beneficiaza de un videoclip regizat de catre BRTHR.

comunicat de presa:

Odata cu lansarea piesei, Lana a anuntat si data lansarii materialului discografic, dar si tracklist-ul albumului "Chemtrails Over The Country Club". Albumul va fi lansat in luna martie a acestui an si preceda materialul "Norman Fucking Rockwell", lansat in 2019 si care a fost nominalizat la premiile Grammy.

"Chemtrails Over The Country Club" va fi al saptelea material discografic lansat de catre Lana Del Rey si este disponibil deja pentru pre-comanda, accesand link-ul: https://Lana.lnk.to/ChemtrailsOverTheCountryClub

Tracklist:

1. White Dress

2. Chemtrails Over The Country Club

3. Tulsa Jesus Freak

4. Let Me Love You Like A Woman

5. Wild At Heart

6. Dark But Just A Game

7. Not All Who Wander Are Lost

8. Yosemite

9. Breaking Up Slowly

10. Dance Till We Die

11. For Free