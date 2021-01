Ascultă o nouă piesă Sia și vezi ce piese va cuprinde următorul său album

Sia ne-a dezvăluit surprizele pe care le-a pregătit pentru perioada următoare, una destul de aglomerată pentru celebra artistă nominalizată de 9 ori la premiile Grammy.

comunicat de presa: Albumul său, “Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture”, va apărea pe 12 februarie și va cuprinde 14 piese, dintre care și cea mai nouă lansare, “Hey Boy” feat. Burna Boy.

Sia își extinde aptitudinile artistice și va debuta ca regizor al filmului Music ce va rula începând cu luna februarie în câteva cinematografe IMAX atent selecționate. În distribuția filmului, îi vom putea vedea pe Kate Hudson (câștigătoare a Globului de Aur și nominalizată la premiile Oscar), Leslie Odom Jr (cunoscut pentru rolurile din “One Night in Miami...”, “Hamilton” și deținător al unor trofee Grammy și Tony) împreună cu Maddie Ziegler, o actriță în plină ascensiune. Filmul explorează puterea de vindecare pe care o are dragostea și importanța apartenenței la comunitate. Personajele descoperă cât de fragile sunt legăturile dintre noi și, prin secvențele muzicale fanstastice semnate de Sia, își imaginează o lume în care aceste legături pot deveni mult mai puternice, mai ales în perioadele în care suntem supuși la grele încercări.

Sia și-a consolidat poziția de superstar, grație talentului său de songwriter și a show-urilor live captivante. Anul trecut a format grupul LSD alături de Diplo și Labirinth și au lansat un prim album, "Labrinth, Sia & Diplo Present... LSD", care a generat peste 1 miliard de stream-uri până în acest moment. În 2016 a lansat albumul “This is Acting” care s-a bucurat de un enorm succes, la fel ca și turneul mondial sold out, “Nostalgic For The Present”. Este artista cu cele mai multe videoclipuri care au depășit borna miliardelor de vizualizări. În calitate de autoare și compozitoare, Sia a contribuit la hiturile multor artiști celebri printre care Beyonce, BTS, David Guetta, Kanye West, Rihanna, Britney Spears, Katy Perry, Ozuna și mulți alții.



Tracklist "Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture":

Together Hey Boy Saved My Life Floating Through Space Eye to Eye Music 1 + 1 Courage to Change Play Dumb Beautiful Things Can Happen Lie to Me Oblivion Miracle Hey Boy ft Burna Boy