6 Semne clare ca el este cel pe care il asteptai de ani de zile

Uneori viata nu este despre locul in care te afli, ci despre persoana pe care o ai alaturi de tine in acest moment.

"De unde stiu daca sunt sau nu in relatia potrivita?" - una dintre cele mai intalnite intrebari din lume. Desi raspunsul aici este evident subiectiv, in toate relatiile exista cateva semne clare ca lucrurile merg bine. Asadar, haideti sa aruncam o privire asupra acelor semne importante ca esti alaturi de barbatul potrivit:

1. Niciunul dintre voi nu se joaca

Niciunul nu se ascunde. Faceti fata problemelor care apar, remediati situatiile dificile, discutati conflictele, faceti compromisuri, comunicati direct si sincer, apreciati, iertati si iubiti neconditionat.

2. Amandoi sunteti pe aceeasi lungime de unda

Sunteti directi unul cu celalalt inca de la inceput si stiti ce va doriti de la viata. Nu va ascundeti dupa nimic. Nu va speriati, nu fugiti pentru ca ati stabilit niste limite clare si ati vorbit deschis despre planurile de viitor.

3. Comunicati deschis, sincer si clar

Este mai bine sa spui si sa afli adevarul decat sa continui intr-o relatie si sa nu ajungi nicaieri. Spune ce vrei si vorbeste cu inima deschisa. Nu astepta ca cineva sa iti citeasca mintea.

4. Faptele intaresc in mod constant cuvintele

Nu spuneti doar cuvinte de dragul de a le spune, ci treceti direct la fapte. Actiunile sunt cele care demonstreaza cat de mult tii la o persoana, sunt validari clare a ceea ce esti si simti.

5. Defectele sunt acceptate

Nu incercati sa va schimbati, din contra - va acceptati pentru ceea ce sunteti - cu bune si cu rele, cu calitati si cu defecte. Va iubiti in momentele minunate si va adorati si va sustineti reciproc in situatiile dificile, complicate. Stiti ca fiecare relatie are problemele sale, insa ceea ce o face perfecta in cele din urma este lupta constanta si efortul depus de amandoi zi de zi, clipa de clipa.

6. Intre voi exista onestitate, vulnerabilitate si transparenta

Va puneti sufletele pe tava unul in fata ceilulalt; dezvaluiti ceea ce simtiti sincer, fara perdea. Indrazniti sa fiti deschisi si transparenti pe termen lung pentru ca stiti ca doar asa se construieste o relatie adevarata, matura, de durata.

7. Dezvoltarea personala este imbratisata, sarbatorita si impartasita

La voi nu este vorba despre a gasi pe cineva in care sa te pierzi; este vorba despre intalnirea cu cineva in care sa te regasesti. Amandoi va ajutati sa descoperiti ce este mai bun la voi, sa cresteti impreuna si separat pe plan personal si sa deveniti cea mai buna versiune a voastra (individual si ca parteneri de cuplu).

foto main Trotskaya Nastassia, Shutterstock