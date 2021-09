Lana Del Rey a lansat melodia Arcadia

Lana Del Rey a anuntat lansarea albumului "Blue Banisters", al optulea material discografic

Lana Del Rey a lansat piesa "Arcadia", odata cu anuntul lansarii noului material discografic - "Blue Banisters", care va aparea pe 22 octombrie.

Este al doilea album lansat de catre Lana anul acesta, dupa materialul "Chemtrails Over The Country Club", care a fost prezentat la inceputul acestui an.

"Blue Banisters" va include melodii lansate anterior, "Wildflower Wildfire", "Blue Banisters" si "Text Book". Noua piesa, "Arcadia", este compusa si produsa de catre Lana, alaturi de Drew Erickson si vine insotita de un vizual regizat de catre Lana.

BLUE BANISTERS TRACKLIST

1. Textbook

2. Blue Banisters

3. Arcadia

4. Interlude - The Trio

5. Black Bathing Suit

6. If You Lie Down With Me

7. Beautiful

8. Violets for Roses

9. Dealer

10. Thunder

11. Wildflower Wildfire

12. Nectar of the Gods

13. Living Legend

14. Cherry Blossom

15. Sweet Carolina

Vizionare placuta