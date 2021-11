Lady Gaga apare complet goala pe coperta revistei Vogue

Diva absoluta. Lady Gaga renunta la haine si apare complet goala pentru un pictorial incredibil pentru revista Vogue.

Lady Gaga este in centrul atentiei in aceste zile deoarece a reusit performanta de a aparea de doua ori pe coperta Vogue, revista considerata "biblia modei".

Artista, in varsta de 35 de ani, se dezbraca de inhibitii si apare complet goala in noul numar din decembrie al Vogue British, dar si in numarul din noiembrie Vogue Italia.

Pentru pictorialul din interiorul revistei, Gaga pozeaza in stilul couture si poarta jachete colorate, volane de tul roz si alb. Insa, cea mai controversata imagine ramane cea in care pozeaza goala pe podea, cu o peruca cu extra volum. In imagini se vad si cateva dintre tatuajele pe care cantareata le-a tinut ascunse pana acum.

"Port orice imi dati" - a spus Gaga atunci cand a aparut la sedinta foto. "Voi servi eleganta italiana din interiorul meu" - a adaugat aceasta.

Imaginea cu Gaga goala este deja pe pagina de Instagram British Vogue.

"Sa facem magie. Lady Gaga sosind la sedinta foto pentru coperta British Vogue. Cu nenumarate momente incredibile in ceea ce priveste moda, 12 premii Grammy, un Oscar si poate cea mai exploziva ascensiune a secolului XXI, pe numele ei Stefani Germanotta, Gaga este de un deceniu incoace unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planete. Si, vai, cum stie sa fie in centrul atentiei." - este descrierea care insoteste imaginea.

foto main Lady Gaga, Instagram

