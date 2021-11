Kanye West a lansat varianta deluxe a albumului Donda

Kanye West si-a surprins fanii lansand editia deluxe a albumului “Donda”.

comunicat de presa: Materialul discografic a cucerit topurile muzicale din 11 tari, incluzand SUA, UK, Australia si, pentru prima oara, a debutat pe primul loc si in Franta, Italia si Suedia. Albumul a fost ascultat la trei evenimente transmise live - pe stadionul Mercedes Benz din Atlanta și Soldier Field din Chicago - fiecare dintre acestea doborand recordurile globale ale Apple Music pentru transmisiuni live. Albumul “Donda” a aparut pe 29 august 2021.

Varianta deluxe contine 5 piese noi: “Up From the Ashes”, “Remote Control Pt. 2”, “Never Abandon Your Family”, “Keep My Spirit Alive Pt. 2” si “Life of the Party”. Ultima piesa este o colaborare cu Andre 3000 si a fost facuta publica de Drake la propriul radio, OVO Sound. “Never Abandon Your Family” a fost redata la evenimentul de pe 22 iulie din Atlanta, dar nu a fost lansata pe prima varianta a albumului.

Kanye West este un rapper, cantaret, compozitor, producator muzical, creator de moda si antreprenor American. Acesta a lansat 12 albume, toate avand un succes imens. West este printre cei mai apreciati muzicieni ai secolului XXI si este unul dintre cei mai bine vanduti artisti din toate timpurile, cu 32 de milioane de unitati vandute și 100 de milioane de descarcari in intreaga lume. El a castigat un total de 21 de premii Grammy, facandu-l unul dintre cei mai premiati artisti din toate timpurile. Trei dintre albumele sale au fost incluse si clasate pe lista actualizata din 2012 "500 Greatest Albums of All Time" a Rolling Stone.

TRACKLIST:

01 Donda Chant

02 Hurricane

03 Moon

04 Life of the Party

05 Off The Grid

06 Jail

07 Praise God

08 Come to Life

09 Believe What I Say

10 No Child Left Behind

11 Up From The Ashes

12 Remote Control pt 2

13 God Breathed

14 Lord I Need You

15 24

16 Junya

17 Never Abandon Your Family

18 Donda

19 Keep My Spirit Alive

20 Jesus Lord pt 2

21 Heaven and Hell

22 Remote Control

23 Tell The Vision

24 Jonah

25 Pure Souls

26 Ok Ok

27 New Again

28 Jesus Lord

29 Ok Ok pt 2

30 Junya pt 2

31 Jail pt 2

32 Keep My Spirit Alive pt 2

foto main captura Youtube

