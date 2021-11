Ce este relatia karmica si ce ai de invatat din ea

Esti intr-o relatie care iti testeaza limitele? S-ar putea sa fie vorba despre un sens mai inalt!

Cu siguranta, ai auzit despre relatiile karmice; acele relatii care te scot din zona de confort, te provoaca sa cresti, iar parcursul nu este deloc usor. Bineinteles, o relatie karmica nu trebuie sa fie confundata cu o relaxie toxica. Esti confuza? Hai sa aflam mai multe!

Ce este o relatie karmica? Se spune ca, in timpul vietii pe Pamant, fiecare dintre noi are cel putin o astfel de relatie. Fara exceptie, aceste relatii sunt tumultoase. Implica multa pasiune, dar si multe momente dificile, in care esti pusa in situatii deloc confortabile, pe care trebuie sa le depasesti.

Scopul acestor relatii este sa te invete pe repede-inainte niste lectii in ceea ce priveste capitolul iubire si relatii in aceasta viata. Ba chiar se zice ca partenerii fac un pact inainte sa se nasca sub forma umana, pact care presupune ca se vor intalni pentru a se ajuta sa evolueze.

foto main unsplash

