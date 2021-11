INNA cântă despre iubirea sinceră și profundă în piesa De dragul tău din cadrul The Session

INNA continuă seria The Session by Global Records și lansează ”De dragul tău”, o piesă emoționantă, în limba română, o confesiune sinceră despre iubirea profundă și fericirea de a fi alături de persoana care face sufletul să vibreze.

comunicat de presa: Piesa a fost compusă de EMAA și Costin Bodea, versuri EMAA, producție Costin Bodea. Pentru videoclipul ”De dragul tău”, INNA a lucrat cu Kobzzon, iar echipa de beauty a fost formată din Anca Buldur și Adonis Enache.

”De dragul tău” este piesa plină de emoție și sensibilitate pe care am ascultat-o pe repeat și care îmi place tot mai mult cu fiecare play. Să o ascultați cu drag și cu iubire!”, a spus INNA.

De curând, INNA a lansat single-ul ”Up” cu lyric video care are deja aproape 8 milioane de vizualizări, un imn al distracției și al bunei dispoziții.

INNA a avut un an plin de succese și colaborări. Piesa „Flashbacks”, cu peste 31 de milioane de vizualizări, a cucerit topurile din Rusia unde s-a clasat pe locul 1 timp de 8 săptămâni consecutive în țările CSI, Turcia. Apoi a lansat „Maza” care are peste 20 de milioane de vizualizări, „Oh My God”, dar și colaborarea cu Gromee pentru „Cool Me Down”, „It Don’t Matter” cu Alok și Sofi Tukker, „Papa” cu SICKOTOY și Elvana Gjata , „Aici” cu Carla’s Dreams, The Motans și Irina Rimes sau ”Party” cu Minelli.

INNA are aproape 7 milioane de subscriberi pe YouTube și peste 5,3 miliarde de vizualizări pe YouTube, numărul 6 după artiști europeni precum Dua Lipa, Adele, Ellie Goulding, Anne Marie, Little Mix.

Vizionare placuta