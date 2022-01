Scorpions a lansat piesa “Rock Believer”, cel mai recent single de pe noul album “Rock Believer (Deluxe)", care va fi disponibil incepand cu 25 februarie 2022.

comunicat de presa: Melodia este un angajament fundamental pentru muzica rock, compusa in stilul inregistrarilor lor remarcabile din anii ’80.

“De-a lungul anilor, am auzit foarte multi oameni spunand ca rock-ul a murit, dar exista milioane de fani, in toata lumea, ai genului muzical. Fanii nostri sunt cei mai loiali din lume si sper ca ne vom intalni”, a declarat Klaus Meine solistul trupei despre noua piesa. “Noua piesa reactiveaza ADN-ul original SCORPIONS. Am incercat sa transpunem acel sentiment live in studio”, a mai adaugat Klaus.

Din cauza pandemiei, trupa a trebuit sa anuleze toate sesiunile de studio din America, intorcandu-se in Europa. Cei 5 artisti s-au reintalnit dupa ridicarea restrictiilor, iar acest moment i-a facut sa se simta ca in anii ’80. Acestia discutasera inca din 2018 despre un nou album al formatiei.

Coperta piesei este realizata de Klaus Voormann, care a castigat in 1966 Grammy-ul pentru “Best Record Cover 1966". Totodata, acesta a creat si coperta albumului “Revolver” de la Beatles.

In martie si aprilie 2022, trupa va concerta in Las Vegas la Planet Hollywood Resorts & Casino, urmand sa porneasca in turneu in Europa si Statele Unite ale Americii.

Vizionare placuta