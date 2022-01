Cele mai pufoase galuste de gris (si cea mai usoara reteta pentru ele)

Reteta pentru cele mai pufoase galuste de gris. Sunt atat de usor de facut.

Foarte multe gospodine se plang ca nu le ies galustele de gris - ba sunt atat de pufoase incat ajung sa se sfarame in supa, ba sunt tari incat nici nu intra lingura in ele.

Astazi va prezentam o reteta foarte simpla. Galustele ies de fiecare data pufoase, fara sa se rupa. Avem nevoie de doar 2 ingrediente in cantitati egale: ou si gris. Cantarim oul pe care il vom folosi cu tot cu coaja. Gramajul indicat va fi si gramajul grisului folosit.

Cum se prepara: spargem oul si il batem bine, adaugam sare si apoi punem grisul treptat, in ploaie, incercand sa il incorporam cat mai bine. Lasam compozitia la odihnit 5 minute.



Luam o lingura/lingurita, o trecem printr-o canuta de apa (pentru a nu se lipi de ea grisul), luam cate putin din compozitie in functie de cat de mari vrem sa fie galustele (ele se umfla foarte mult) si le punem in supa care este pe foc mic.



Fierbem in jur de 10 minute, oprim focul, punem capacul si lasam la odihnit inca 10 minute.



Cum am facut supa? Doar din legume: morcov, ceapa, cartof, ardei si pastarnac. Le-am lasat o ora si jumatate la fiert cu putina sare, apoi le-am scos.



Am tocat doar morcovul, pastarnacul si cartoful si i-am adaugat din nou in supa (la final).



De servit cu patrunjel proaspat

foto main Mircea Costina, Shutterstock

Vizionare placuta