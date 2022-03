6 evenimente care duc la depresie si cum te poti vindeca

Depresia este reala si este o boala care afecteaza tot mai multe persoane, tot mai des. Nu inchide ochii in fata ei! Incearca sa ajuti pe cine are nevoie sau ajuta-te, daca esti chiar tu intr-un astfel de episod.

Atunci cand treci printr-o perioada grea, este greu de crezut ca exista cineva sau ceva care te poate ajuta sa te vindeci, care iti poate alina durerea sfasietoare.

Cu deschidere din partea ta, cu incredere, credinta si dorinta, iti poti da seama ca orice durere este trecatoare sau ca, cel putin, durerea pe care o simti parca in tot corpul va scadea in intensitate odata cu trecerea timpului. In speranta ca o sa gasesti raspunsuri si un strop de ajutor in ceea ce urmeaza sa citesti, afla cum vindecam depresia aparuta in urma unora dintre cele mai dureroase evenimente:

Evenimente care duc la depresie:

Singuratatea. Sunt doua citate despre singurate care imi plac in mod special si pe care le gasesc de mare folos: “Singuratatea este o opera de convertire la tine insuti.” [Emil Cioran] si “In singuratate inveti rugaciunea si meditatia care iti arata ca ea, singuratatea, nu exista.” [Winston Churchill].

