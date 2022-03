INNA, concert pentru cei 7 milioane de abonați pe YouTube

De curând, INNA a sărbătorit creșterea comunității de pe YouTube la peste 7 milioane de abonați, moment extraordinar de a celebra alături de fani.

comunicat de presa: Artista a pregătit un concert pentru a prezenta versiunea live a mai multor piese din prima parte a albumului, lansat la începutul acestui an, ”Champagne Problems” cum ar fi ”Lonely”, ”Love Bizarre”, ”Solo”, ”Baby”, ”Ready Set Go”, dar și hitul ”Up”, single care se bucură de multă atenție din partea publicului și susținere din partea radiourilor din lume.

INNA - 7 Million Subscribers YouTube Concert | DQH Performance

INNA a lansat de curând cea de-a doua parte a albumului ”Champagne Problems” care include 8 piese printre care ”Cryo”, ”Millenium”, ”Take Me Home”, ”Kumera”, ”Oxygen”, ”Karma”, ”Breathless” și ”Don't Let Me Down”.

”Cryo” este piesa de rezistență a albumului, catchy, plină de energie, care te va face să cânți și să dansezi întruna.

Întregul album a fost compus în cadrul celor 16 zile de sesiune muzicală numită Dance Queen’s House pe care artista le-a petrecut izolată într-o casă cu producători și compozitori alături de care a lucrat pentru a lansa piese noi, dar și pentru a-i aduce pe fani și mai aproape de universul ei prin cele 8 vloguri postate pe canalul de YouTube al artistei.

Și pentru acest album, INNA a colaborat cu Marcel Botezan, Sebastian Barac, Minelli, Alex Cotoi.

Albumul poate fi accesat pe canalul de YouTube al artistei, dar și pe magazinele digitale.

Superstarul internațional INNA marchează o nouă reușită în carieră: la momentul actual este artista cu cele mai multe clipuri pe YouTube ce depășesc 1 milion de vizualizări din LUME!

Portofoliul impresionant al INNEI este comparabil cu cele mai mari nume din industria muzicală globală, dar începând de astăzi, INNA are 269 de videoclipuri pe YouTube ce depășesc 1 milion de vizualizări, iar acest număr o clasează pe prima poziție, conform Kworb. Pentru o mai bună înțelegere a acestei reușite, Arianna Grande are 268 de videoclipuri, Taylor Swift 231, Shakira 187, Katy Perry 168, iar Rihanna 119.

La finalul anului trecut, INNA a lansat single-ul ”Up” cu Sean Paul, unul dintre cei mai mari artiști din lume și are deja aproaope 40 de milioane de vizualizări pe YouTube. Piesa a fost compusă de Minelli, Sebastian Barac, Marcel Botezan, Elena Alexandra Apostoleanu, Alex Cotoi, Sean Paul, produsă de Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac, versuri de Minelli, Sean Paul.

INNA are 7 milioane de subscriberi pe YouTube și peste 5,3 miliarde de vizualizări pe YouTube, numărul 6 după artiști europeni precum Dua Lipa, Adele, Ellie Goulding, Anne Marie, Little Mix.

Vizionare placuta