STING a lansat proiectul 'Russians (Chitara/Cello Version)', a carui profit va fi donat catre www.helpukraine.center

Cantaretul si compozitorul Sting, care a fost de-a lungul timpul implicat in numeroase campanii sociale, lanseaza proiectul "Russians (Guitar/Cello Version)" pe toate platformele de streaming.

comunicat de presa: Profitul rezultat din ascultari si descarcari va avea ca beneficiar pe www.helpukraine.center, un centru non-guvernamental creat de catre reprezentantii afacerilor locale din Ucraina, unde ajutorul medical si umanitar poate fi trimis de catre oamenii de pe glob. Fondurile sunt procesate prin fundația de caritate germană, Ernst Prost, People for Peace – Peace for People.



Pe fondul invaziei ruse a Ucrainei, Sting a decis să relanseze cântecul său din 1985, „Russians”, care a fost inspirat de Războiul Rece și a apărut inițial pe albumul său solo de debut (The Dream of the Blue Turtles).

Sting a declarat: „Am cântat rar această melodie în mulți ani de când a fost scrisă, pentru că nu m-am gândit niciodată că va fi din nou relevantă. Dar, în lumina deciziei sângeroase și teribil de greșite a unui om de a invada un vecin pașnic și neamenințător, cântecul este, încă o dată, o pledoarie pentru umanitatea noastră comună. Pentru curajoșii ucraineni care luptă împotriva acestei tiranii brutale și, de asemenea, mulți ruși care protestează împotriva acestui ultraj, în ciuda amenințării cu arestarea și închisoarea - Noi, cu toții, ne iubim copiii. Opreste razboiul."



Însoțit de violoncelistul Ramiro Belgardt cu Sting la voce și chitară, noua interpretare, „Russians (Versiune pentru chitară/violoncel),” a fost produsă de Martin Kierszenbaum,mixată de Robert „Hitmixer” Orton și masterizată de Gene Grimaldi la Oasis Mastering.

