4 obiceiuri ale persoanelor care sunt cel mai des promovate la locul de munca

Nu este usor sa obtii o promovare la locul de munca… sau asa crezi tu.

Daca esti prima care ajunge la birou si ultima care pleaca, daca indeplinesti fiecare sarcina si nu depasesti niciodata deadline-urile, asta nu iti garanteaza ca o sa fii prima promovata din birou. Un sef asteapta si cauta alte calitati la un angajat inainte sa il promoveze. Este posibil sa nici nu te fi gandit la ele, daca principala ta ocupatie este sa respecti cu sfintenie programul de lucru sau sa atingi la fiecare sfarsit de luna targetul (bineinteles, nu trebuie sa le ignori nici pe acestea).

Iata 4 obiceuri ale persoanelor care sunt promovate la locul de munca, pe care ar trebui sa le introduci rapid in viata ta profesionala!

Munca in echipa. Atunci cand esti setata sa atingi targetul, cu greu iti dai seama ca munca in echipa te face un angajat mai bun. Uneori, a sta toata ziua cu nasul in treburile tale ii determina pe ceilalti sa te vada drept o persoana ignoranta si egoista, care nu se poate adapta lucrului in echipa.

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta