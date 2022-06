21 iunie: Solstițiul de vară 2022 activează începutul sezonului Rac și face tranziția de la agitație la liniștea supremă

Solstițiul de vară ne permite să valorificăm și să reflectăm asupra tuturor lucrurilor care ni s-au întâmplat în primăvara acestui an, să transmutăm întunericul cu lumina și să avem încredere că, așa cum Soarele răsare în fiecare dimineață, și sufletele noastre vor răsări din nou și din nou și vor găsi liniștea de care au nevoie.

Ziua de 21 iunie este una cu adevărat specială pentru toate zodiile: Universul trimite către noi o energie incredibilă de care ar fi bine să profităm. Solstițiul de vară ne determină să învățăm arta rezistenței, a rafinamentului și a curajului. De asemenea, acest moment activează începutul sezonului Rac și trecerea de la acțiune la grijă pentru suflet, de la grabă la folosirea intuiției.

Solstițiul de vara activează și începutul sezonului zodiei Rac și face tranziția de la agitație la liniștea supremă.

Ce se întâmplă în timpul solstițiului de vară?

Solstițiul de vară mai este cunoscut și sub numele de "mijlocul verii" și are loc atunci când unul dintre polii Pământului are înclinarea maximă față de Soare. Acesta se întâmplă de două ori pe an - o dată în emisfera nordică și o dată în emisfera sudică. Solstițiul de vară este atunci când Soarele atinge cea mai înaltă poziție pe cer. În acest an, ziua de 21 iunie este ziua cu cea mai lungă perioadă de lumină.

Ciclul Soarelui reflectă natura energiei care se mișcă de la exterior către interior. Iar integrarea luminii și a întunericului cu Soarele care își mută casa și ajunge în zodia Rac ne amintește de importanța hrănirii sufletului, de odihnă și de grija de sine. În acest an cu toții am avut parte de câteva schimbări destul de importante și de stresante. În această perioadă, așadar, este recomandat să ne liniștim și să ne încărcăm cu energie pozitivă.

Iată care este mantra de care ai nevoie pentru această perioadă în funcție de zodia în care te-ai născut:

Horoscop Berbec:

Tot ce mi se întâmplă este dar de la Univers. Divinitatea îmi cunoaște drumul în această lume, așa că îi permit să îmi arate care sunt pașii pe care trebuie să îi fac.

Horoscop Taur:

Fac un pas în spate pentru a putea vedea cât de frumoasă este călătoria vieții mele. Sunt într-un punct cu adevărat special; prezentul este magic, iar sufletul meu este încărcat de recunoștință.

Horoscop Gemeni:

Nu mă mai grăbesc nicăieri. Profit de această perioadă liniștită pentru a mă relaxa și a îmi calma sufletul. Lucrurile mărunte sunt cele care au prioritate în aceste momente.

Horoscop Rac:

Trăiesc pentru ziua de astăzi. Respir pentru momentul de acum. Viața mea se întâmplă fix în această clipă. Învăț arta recunoștinței, învăț să fiu fericită cu ce am.

Horoscop Leu:

Tot ce mi se întâmplă este dat de ordinul divin. Nu mai lupt împotriva morilor de vânt, Universul știe cel mai bine de ce am nevoie pentru a fi fericită. Îmi accept călătoria, cu bune și cu rele.

Horoscop Fecioară:

Transform tristețea în bucurie. Transform teama în curaj. Transform trecutul în lecții de viață. Acum o iau de la capăt. Acesta este un nou început pentru mine.

Horoscop Balanță:

Am grijă de sufletul meu. Promit să îi ofer tot ce pot mai bun: iubire, liniște supremă, fericire, bucurii mărunte. Mă concentrez asupra lucrurilor care contează în această viață.

Horoscop Scorpion:

Nu îmi mai este teamă de nimic. Ies din zona de confort și lupt cu toată puterea mea pentru ceea ce îmi doresc. Nu mă dau bătută până când nu voi ajunge acolo unde visez.

Horoscop Săgetător:

Clipa de acum este singura care contează. Nu mai privesc cu tristețe către trecut și nu îmi mai este teamă de viitor. Mă bucur de ceea ce am și de ceea ce trăiesc.

Horoscop Capricorn:

Sunt sigură că Universul are un plan special pentru mine. Nu mai lupt împotriva morilor de vânt, ci fac un pas în spate și îi permit divinității să mă ajute să găsesc calea către destinul meu.

Horoscop Vărsător:

Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit până acum. Sunt recunoscătoare pentru toate lecțiile învățate. Închid capitolul trecutului și îmi continui viața.

Horoscop Pești:

Tot ce trăiesc acum mă ajută să mă dezvolt, să cresc și să devin cea mai bună versiune a mea. Am încredere că Universul știe ce face și pregătește ceva special pentru mine.

