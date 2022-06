Astrologie: Horoscopul iubirii pentru toate zodiile in luna iulie 2022

Luna iulie este aici pentru a ne invata sa iubim cu adevarat. Universul ne spune ca este momentul sa nu ne mai temem de ceea ce simtim si nici sa nu ne mai fie frica sa fim vulnerabili in fata oamenilor la care tinem. Cei care ne iubesc neconditionat sunt aici pentru a ramane pentru totdeauna. La bine si la greu.

Esti pregatita sa afli cum va fi luna iulie 2022 pe plan sentimental? Atunci iti recomand sa citesti in continuare. Cosmosul ne pregateste pentru o perioada cu adevarat intensa.

Iată ce ne-au rezervat astrele pentru luna iulie în funcție de zodia în care ne-am născut:

Horoscop Berbec Dragoste iulie 2022

Bucura-te de ceea ce traiesti

Nu te mai teme sa fii ranita, nu te mai ascunde in carapace. Acest capitol al vietii tale este unul cu adevarat special, iar persoana iubita este aici pentru totdeauna. Ea te va tine de mana in momentele grele, asa ca invata sa te bazezi pe ea si sa ai incredere in iubirea pe care ti-o arata pentru ca este una adevarata.

Horoscop Taur Dragoste iulie 2022

Te bucuri ce ceea ce ti se intampla

Dupa o perioada destul de agitata, iata ca Universul iti ofera un moment de respiro in aceasta luna. In sfarsit se instaleaza linistea in viata ta sentimentala si te bucuri de un capitol frumos. Esti pe aceeasi lungime de unda cu partenerul de cuplu, iar asta conteaza enorm pentru tine.

Horoscop Gemeni Dragoste iulie 2022

Faci un pas mare pe plan sentimental

In aceasta perioada esti in discutii serioase cu partenerul de cuplu pentru a trece la urmatoarea etapa a relatiei tale. Vorbeste deschis despre starile si emotiile pe care le ai astfel incat partenerul de cuplu sa inteleaga ce iti doresti de la viitor.

Horoscop Rac Dragoste iulie 2022

A venit momentul sa iti arati adevarata fata in viata sentimentala

In luna iulie Universul te sfatuieste sa fii tu insati in relatia cu partenerul de cuplu. Nu iti mai fie teama sa iti arati partile vulnerabile, sa renunti la masti si sa iit pui pe tava sufletul. Partenerul de cuplu este acolo pentru a te iubi pentru ceea ce esti.

Horoscop Leu Dragoste iulie 2022

Ia decizii cu sufletul

Daca ai de facut schimbari pe plan sentimental, fa un pas in spate si asculta-ti intuitia. Ia decizii cu sufletul, insa nu te grabi nicaieri. Ofera-ti tot timpul din lume pentru a analiza ceea ce simti, ceea ce traiesti si ceea ce este in prezentul tau. De asemenea, comunica cu partenerul de cuplu si spune-i tot ce se intampla.

Horoscop Fecioara Dragoste iulie 2022

Iubeste-te pe tine

In luna iulie inveti care este cea mai frumoasa si mai importanta iubire din lume: iubirea fata de tine insati. Asadar, este momentul sa te iubesti pe tine mai mult ca oricand. Este momentul sa investesti in relatia pe care o ai cu tine. Bucura-te de aceasta perioada, este una speciala.

Horoscop Balanta Dragoste iulie 2022

Bucura-te de aceasta perioada minunata

In iulie iubirea pare sa fie principalul subiect pentru tine. Te bucuri de ea din toata inima si o traiesti cu tot sufletul. Ceea ce simti acum nu ai mai simtit niciodata. Este posibil sa iti doresti deja sa faci un nou pas si sa treci la urmatorul capitol cu partenerul de cuplu.

Horoscop Scorpion Dragoste iulie 2022

Este momentul sa inveti arta compromisului

Ceea ce traiesti acum este temporar. Daca vrei ca relatia cu partenerul de cuplu sa functioneze pe termen lung, este foarte important ca amandoi sa fiti dispusi sa faceti compromisuri. Fiti sinceri, comunicati deschis si dati-va seama ce va doriti unul de la altul si de aceasta relatie.

Horoscop Sagetator Dragoste iulie 2022

Iubirea este la un pas distanta de tine

Esti pregatita sa iti intalnesti sufletul pereche? Universul are un plan cu adevarat special pentru tine in luna iulie. Asadar, iesi din zona de confort si permite-i iubirii sa gaseasca drumul catre inima ta. Este mai aproape ca niciodata, insa tu trebuie sa ii arati cum ajunge la tine.

Horoscop Capricorn Dragoste iulie 2022

Nu te lua dupa ce spun cei din jurul tau

In luna iulie Universul iti spune ca este momentul sa faci alegeri cu inima pe plan sentimental. Nu te mai lasa influentata de oamenii din jurul tau pentru ca ei nu traiesc viata ta, nu stiu de ce ai nevoie pentru a fi fericita cu adevarat. Fa ce iti dicteaza sufletul si lucrurile se vor aranja minunat.

Horoscop Varsator Dragoste iulie 2022

Spune ce ai pe suflet

Oamenii nu stiu ce simti tu. Oamenii nu citesc ganduri si nici nu asculta soapte. Vorbeste deschis despre ce se afla in sufletul tau astfel incat sa reusesti sa rezolvi problemele pe care le ai cu partenerul de cuplu. Deschide-ti inima si spune ce te apasa. Lupta pentru dragoste.

Horoscop Pesti Dragoste iulie 2022

Iubirea te cauta

Esti pregatita sa traiesti cea mai frumoasa poveste de dragoste? Atunci deschide-ti larg inima si permite-i iubirii sa patrunda in viata ta. Nu te mai ascunde, nu te mai teme de intalnirea cu sufletul tau pereche. Luna iulie va fi una cu adevarat speciala pentru tine - insa totul tine doar de tine.

